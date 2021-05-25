Родителям 11-классников выпускной обойдется в ₽30 тысяч

Траты на выпускной родителей учащихся 11-го класса в среднем по стране составят почти 30 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Фото: ТАСС ТАСС

Наиболее дорогостоящая часть затрат – покупка выпускного наряда. Так, для юношей он обойдется примерно в 16 тысяч рублей, для девушек — в 16,5 тысяч рублей.

Не планируют приобретать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%.

Покупка наряда на праздник по случаю окончания девятого класса родителям молодых людей обойдется в среднем в 9,5 тысяч рублей, родителям девушек — в 10,4 тысяч рублей. 26% родителей юношей и 20% родителей девушек не намерены приобретать специальный наряд.

Что касается денежных сборов на выпускной вечер у родителей 11-классников, то они составят в среднем по России 11,5 тысячи рублей.

Москва заняла первую строчку в рейтинге городов, где выпускной обходится дороже всего. В столице на праздник по случаю завершения 11-го класса собирают в среднем 16,3 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 13 тысяч рублей.

Родители девятиклассников потратят меньшую сумму. Так, в среднем на выпускной вечер они намерены потратить 6,6 тысячи рублей.