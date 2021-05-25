В чужом кармане: сколько зарабатывает личный водитель

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 42-летний Евгений В., персональный водитель генерального директора одной из московских компаний.

«Сразу после школы я ушел в армию, идей, чем бы заняться в жизни, не было вообще. Вернулся, отучился в автошколе и дядя отдал мне свою старую машину, таксовать. Сил было много, работал и днем, и ночью, все нравилось - и за рулем быть, и общаться с людьми. Персональным водителем я стал благодаря такси: разговорились с одним из клиентов, понравились друг другу, а он как раз искал водителя для своих детей. Тогда впервые оказался за рулем «Лексуса», - рассказывает Евгений.

Когда дети подросли, их отец помог Евгению найти новую работу - у знакомого бизнесмена. Год назад бизнесмен уехал из России и Евгений устроился в одну из столичных компаний. Среди пассажиров «Кадиллака», которым управляет Евгений, - генеральный директор компании, топ-менеджеры и нередко VIP-клиенты.

В его обязанности входит транспортное сопровождение руководства, содержание авто в чистоте, сопровождение ТО, заблаговременное планирование оптимального маршрута, выполнение служебных и личных поручений гендиректора. Для трудоустройства требовался опыт вождения авто представительского класса от десяти лет.

Получает Евгений 150 000 рублей (обещали до 200 тысяч), дополнительный бонус - бесплатное трехразовое питание на территории компании. Обслуживание автомобиля и бензин оплачиваются компанией отдельно.

«Как по мне, самый главный минус такой работы - это сложность что-то спланировать, ты не совсем управляешь своим временем. Сейчас мой график 3/3, есть коллега-сменщик, но рабочий день ненормированный, иногда у руководства встречи затягиваются до ночи. Еще минус - ты за рулем чужой машины, это тебя будет преследовать всегда, страшно пробираться сквозь дебри, пробки, что-то повредить. Езжу я с людьми разными и ведут они себя по-разному. Некоторые берут на себя роль навигатора: «Туда не едь, тут сверни, а этого придурка обгони. Могут придраться и из-за малейшей пылинки в авто», - говорит Евгений.

Он отметил, что после высадки пассажира в конце рабочего дня ему приходится отправляться на мойку, в зависимости от времени года можно долго простоять в очереди и потом дополнительно чистить уже припаркованную на ночь машину.

«Если у руководства встреча в ресторане, дело может затянуться до двух часов ночи. Никого не волнует - на следующий день ровно в восемь ты должен быть на месте, а машина - идеально чистой», - подчеркивает он.

Евгений живет один в собственной квартире, самые крупные его траты - помощь родителям и отдых с друзьями

Примерные траты Евгения (в месяц):

Перечисляет родителям - 50 000 рублей

На отдых и развлечения (рестораны/бары/сауна/платная рыбалка) - до 25 000 рублей

На продукты - до 15 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 4 500 до 7 500 рублей

На такси - до 5 000 рублей

На бытовую химию и расходные материалы для дома - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 2 500 рублей