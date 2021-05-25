Назван лучший способ вложить сто тысяч рублей

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Об этом сообщает «Прайм».

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Русецкий объяснил, что с помощью таких фондов инвесторы владеют активами - акции, облигации, сырье - не напрямую, а через «общий котёл».

«В данном случае порог входа доступен любому инвестору», - подчеркнул эксперт.

Для долгосрочных инвестиций он посоветовал покупать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников. По мнению Русецкого, интерес представляют сырьевые компании, которые имеют шансы вырасти в цене после кризиса.

Аналитик подчеркнул, что с инвестициями в иностранные ценные бумаги могут возникнуть сложности: иностранные акции стоят от десяти тысяч долларов и выше.

Как писал «Рамблер», эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко заявлял, что на бирже не стоит играть людям, у которых нет накоплений как минимум в миллион рублей.