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Назван лучший способ вложить сто тысяч рублей

Мария Иванова
2 часа назад
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Об этом сообщает «Прайм».
Назван лучший способ вложить сто тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
Русецкий объяснил, что с помощью таких фондов инвесторы владеют активами - акции, облигации, сырье - не напрямую, а через «общий котёл».
«В данном случае порог входа доступен любому инвестору», - подчеркнул эксперт.
Для долгосрочных инвестиций он посоветовал покупать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников. По мнению Русецкого, интерес представляют сырьевые компании, которые имеют шансы вырасти в цене после кризиса.
Аналитик подчеркнул, что с инвестициями в иностранные ценные бумаги могут возникнуть сложности: иностранные акции стоят от десяти тысяч долларов и выше.
Как писал «Рамблер», эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко заявлял, что на бирже не стоит играть людям, у которых нет накоплений как минимум в миллион рублей.
По его мнению, лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, - это потратить их на образование и стать финансово грамотным.
Личный счет,Андрей Русецкий,
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