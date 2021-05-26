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Начались продажи страховок от рисков вакцинации против COVID

Лера Букина
42 минуты назад
Страховые компании стали продавать полисы, которые покрывают риски вакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших организациях.
Начались продажи страховок от рисков вакцинации против COVID
Фото: ТАССТАСС
С начала 2021 года объем страховых премий по подобным полисам достиг приблизительно 100–200 млн рублей, заявил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.
Цена страховки в разных компаниях колеблется от 500 до 4 тысяч рублей, но компенсация полагается только в случае серьезных последствий для здоровья и жизни клиента, в частности, при резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти.
Что касается выплат в случае госпитализации, то при госпитализации они будут составлять от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, а при летальном исходе — около 500 тысяч рублей.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что полисы, покрывающие риски прививки от COVID-19, не пользуются особой популярностью.
Благодаря популяризации идеи вакцинации повысится и заинтересованность населения в таких страховках, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финагенова.
Несмотря на небольшую цену полиса, страховку от коронавируса приобрело менее 5% населения России, заявила юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Условия получения выплат оказались жесткими. По ее мнению, такая же ситуация произойдет с договорами, которые покрывают риски вакцинации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне застраховались от коронавируса на 2,6 млрд рублей.
Личный счет,Андрей Дроздов,Ирина Гриценко,
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