Начались продажи страховок от рисков вакцинации против COVID

Страховые компании стали продавать полисы, которые покрывают риски вакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших организациях.

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С начала 2021 года объем страховых премий по подобным полисам достиг приблизительно 100–200 млн рублей, заявил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов

Цена страховки в разных компаниях колеблется от 500 до 4 тысяч рублей, но компенсация полагается только в случае серьезных последствий для здоровья и жизни клиента, в частности, при резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти.

Что касается выплат в случае госпитализации, то при госпитализации они будут составлять от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, а при летальном исходе — около 500 тысяч рублей.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что полисы, покрывающие риски прививки от COVID-19, не пользуются особой популярностью.

Благодаря популяризации идеи вакцинации повысится и заинтересованность населения в таких страховках, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финагенова.

Несмотря на небольшую цену полиса, страховку от коронавируса приобрело менее 5% населения России, заявила юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко . Условия получения выплат оказались жесткими. По ее мнению, такая же ситуация произойдет с договорами, которые покрывают риски вакцинации.