Свой бизнес: для открытия кафе потребуется от ₽900 тысяч

В тройке отраслей российского малого и среднего предпринимательства с наибольшим средним оборотом на одну компанию в I квартале оказались оптовая торговля (735 тысяч рублей), кафе и рестораны (514 тысяч рублей) и дополнительное образование (492 тысячи рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные совместного исследования «Тинькофф Бизнеса» и «Авито», основанного на анализе 175 тысяч клиентов банка из сферы МСП.

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Как отмечается, в сфере оптовой торговли затраты на открытие бизнеса с нуля могут достигнуть 350 тысяч рублей и более, на приобретение готового бизнеса — 430 тысяч рублей и более.

Для открытия нового кафе потребуется от 900 тысяч рублей. Затраты на покупку готового бизнеса составят 950 тысяч рублей, указали аналитики. Что касается семейного бизнеса в данной сфере, то без найма сторонних сотрудников он может обойтись в несколько раз дешевле — в сумму от 180 тысяч рублей.

Для того, чтобы построить бизнес с нуля в сфере дополнительного образования, может потребоваться 480 тысяч рублей или более. Приобретение готового бизнеса обойдется в 500 тысяч рублей.

Наибольший «средний чек» (выручка за один заказ) из всех сфер МСП зафиксирован в строительной отрасли. Так, у компаний, занимающихся строительством зданий, данный чек составляет 118,4 тысяч рублей, у выполняющих строительно-ремонтные работы — 72,8 тысяч рублей. На третьей строчке по данному показателю — оптовая торговля (68 тысяч рублей).

Наибольший порог входа при приобретении готового бизнеса в России зафиксирован в сфере ремонта автомобилей - 3 млн рублей. Вместе с тем затраты на открытие такого бизнеса с нуля значительно ниже — от 350 тысяч рублей. На второй строчке среди дорогостоящих готовых бизнесов — сфера грузоперевозок. Приобретение работающего предприятия оценивается в 2,5 млн рублей, «пустого» - в 250 тысяч рублей и более.