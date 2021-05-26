Завтрак инвестора: европейские акции бьют рекорды, золото дорожает

«ВСМПО-Ависма» решила отказаться от выплаты дивидендов

На фоне кризиса в авиастроительной отрасли, возникшего из-за пандемии коронавируса, прибыль крупнейшего в мире производителя титана компании «ВСМПО-Ависма»

упала в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом. Совет директоров российской металлургической компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год, пишет РБК.

Несмотря на то, что окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 30 июня, рынки уже отреагировали на новость негативно. 25 мая стоимость акций «ВСМПО-Ависма» на торгах Мосбиржи рухнула на 3,7%, до 26 тысяч рублей.

Акции Xiaomi подорожали на 5%

Акции Xiaomi 25 мая подорожали на 5%, до 28 гонконгских долларов, на фоне новости о том, что FTSE Russell вернет ценные бумаги китайской компании в свои индексы, сообщает РБК.

Акции компании были исключены из индексов после того, как указом экс-президента США Дональда Трампа Xiaomi и восемь других китайских компаний попали в черный список. Однако позднее суд США приостановил действие запрета. Возвращение ценных бумаг Xiaomi в индекс GEIS состоится в два этапа: 7 июня будет внесено 50% планируемого объема акций, а 21 июня – остальная часть.

По мнению инвестора-практика, автора Telegram-канала об инвестициях «Лимон на чай», вложения в китайские компании сейчас выглядят перспективно. Причинами этого он назвал быстрое восстановление экономики Китая, прогнозы по росту ВВП страны и победу китайских властей над коронавирусом.

Инвестировать в платиноиды или в золото?

Сегодня утром, по данным торгов, фьючерс на унцию золота вырос на 0,45%, до $1906,03. Золото дорожает на фоне ослабления доллара. В БКС прогнозируют, что следующий целевой ориентир по золоту - $1920–1925, пишет РБК.

В свою очередь, по данным издания, цена на платину 25 мая увеличилась на 0,52%, до $1180,36, а палладий подорожал на 0,91%, до $2753,14 за унцию. Сейчас на рынке сложился дефицит палладия, который в основном используется в автомобильной промышленности, и эксперты прогнозируют, что он может сохраниться вплоть до 2025 года. Таким образом, цена на этот металл может еще несколько лет держаться выше $2000 за унцию.

Инвестиции в этот сектор выглядят предпочтительнее, чем инвестиции в платину, считает руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности « ВТБ Капитал » Дмитрий Глушаков.

Европейские акции бьют рекорды

Панъевропейский индекс STOXX 600 25 мая обновил исторический максимум, подскочив на 0,43% после объявления о слиянии двух крупнейших застройщиков Германии, сообщает РБК.

На фоне того, что крупнейшая в Германии компания сферы жилой недвижимости Vonovia SE договорилась о приобретении конкурирующей Deutsche Wohnen AG немецкий индекс DAX вырос на 0,8%, также достигнув рекордных показателей. Более широкий европейский индекс недвижимости вырос на 1,4%.

Ранее эксперты отмечали рост привлекательности европейского фондового рынка. По словам управляющего активами БКС Андрея Русецкого, в последние годы мир жил в эпоху сильного доллара, однако коронавирус все изменил. В итоге доллар начал снижаться относительно валют-партнеров, в частности евро, пояснил он «Известиям».

«Башнефть» отказала акционерам в дивидендах

Совет директоров «Башнефти» принял решение по дивидендам за 2020 год, рекомендовав отказаться от их выплат по обыкновенным акциям, а по привилегированным заплатить минимальную сумму. Годовое общее собрание акционеров компания в очной форме решила не проводить, пишет «Правда ПФО».