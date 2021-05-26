Финансист: «Кэшбек – это мотивационная приманка»

Кешбэк является уникальным и интересным способом стимулировать покупателей тратить больше в погоне за мнимой выгодой. Об этом агентству Прайм» сообщил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

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Данная опция – скидка на товар или услугу, которая не предоставляется сразу, а возвращается как процент от покупки, пояснил он.

По словам Пахомова, банковские программы в данной схеме являются «рекомендателем» конкретного магазина для клиента. В случае совершения там покупки ему будет предоставлен кешбэк. Соответственно, чем больше покупок, тем больше кешбэк.

«Это является своего рода «мотивационной приманкой» для покупателя, который хочет заработать как можно больше на кешбэке. Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки», — подчеркивает финансист.

Пахомов отметил, что в большинстве случаев кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос «сильно мал».

Кешбэк актуален тогда, когда его предоставляют на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто. В других случаях тратиться то, что лично заработано, указал Пахомов.