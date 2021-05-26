Средства пенсионных накоплений разрешат инвестировать в клиринговые сертификаты участия и депозиты небанковских кредитных организаций. Соответствующий закон Госдума приняла 26 мая.

Ко второму чтению в документ была внесена поправка, согласно которой денежные средства, составляющие пенсионные резервы, могут также находиться в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента в соответствии с ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

Упрощённый порядок получения услуг Пенсионного фонда продлен до конца года с тем, чтобы сократить число личных визитов в клиентские офисы учреждения и центры госуслуг. Об этом в понедельник сообщает сайт этого государственного учреждения.

«Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате. Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия», — говорится в сообщении.

Сегодня оформить пенсию можно с помощью электронного заявления через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. С согласия гражданина такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе сведений, переданных работодателями в информационную систему фонда. Кроме того, упрощённый регламент даёт возможность обратиться за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб.

Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы упростить гражданам назначение выплат. В частности, все виды пенсий по инвалидности и отдельные соцвыплаты оформляются с использованием Федерального реестра инвалидов. Для этого гражданину необходимо подать заявление. Остальные данные фонд получит из реестра и своей информационной системы. Чтобы продлить пенсию по инвалидности, заявление не потребуется.

Помимо этого, территориальные органы Пенсионного фонда помогают гражданам запрашивать сведения для назначения выплат, в том числе и те, что должен представить сам человек. Вся справочная информация о выплатах ПФР, в том числе о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях работодателей на пенсию, а также информация о профессиональной деятельности из электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма, которую можно потратить на выбранные цели.

Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее определённое кодовое слово. Раньше задать его можно было только с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать это стало возможным и в электронном кабинете.

Напомним, что с 1 августа работающим пенсионерам будут повышены пенсии. Как ранее в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова , речь идёт не об индексации, а о перерасчёте. На повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году и за которых были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

Сразу две пенсии могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости. В некоторых случаях на две пенсии — военную и по старости — также могут рассчитывать и бывшие сотрудники силовых структур. Речь идёт о тех из них, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж (12 лет) и нужное количество пенсионных баллов (21) для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. При этом следует помнить, что пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. В данном случае назначается только страховая часть.

Право досрочно выйти на пенсию есть у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребёнка-инвалида. Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет. При этом законодательство предусматривает, что папы и мамы могут это право друг другу «передавать».

С 50-х годов в России действует норма, предусматривающая право многодетных мам, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пять и более детей, на пенсию по достижению 50 лет. После вступления в силу нового пенсионного законодательства круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Теперь право на льготу имеют также мамы трёх и четырёх детей. Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее, чем в 55 лет. Если мама вырастила до восьмилетнего возраста троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на три года раньше, но опять же не ранее 55 лет. При этом во всех случаях для досрочного назначения пенсии женщинам нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ими полутора лет тоже включается в стаж, но не более шести лет.

Официальная зарплата и страховой стаж - главные факторы, которые влияют на размер будущей пенсии. Но есть и другие не менее важные составляющие.

Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ , доктор экономических наук Александр Сафонов

Рамблер

"Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя", - поясняет "Российской газете" Сафонов.

Как же устроен механизм формирования страховой пенсии? Правила достаточно просты: за каждый год трудового стажа ( а стаж формируется только в том случае, если в этот период работник работал по трудовому договору и работодатель делал ежемесячные отчисления с заработной платы в Пенсионный фонд) начисляется один коэффициент. Поэтому, чем больше стаж, тем больше коэффициентов.

Но ещё на количество коэффициентов влияет и размер заработка. Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тысяч в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным -10.

Поскольку рассчитать самостоятельно количество заработанных коэффициентов довольно сложно, лучше зарегистрироваться на сайте ПФР ( создать личный кабинет) и там получить всю информацию о текущем состоянии счета.

Есть при расчете стажа и определенные льготы. Так, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года отпуска за первого ребёнка 2,7 коэффициента, за второго ребёнка - 5,4, а за третьего - 8,1.

Льготу имеет и один из родителей, ухаживающий за ребёнком-инвалидом. За год ухода начисляется 1,8 коэффициента.

Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений. Повлиять на их сумму можно, если внимательно относится к выбору управляющей компании, которая инвестирует эти средства. Повысить размер пенсии, помимо прочего, можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Как это, например, делают участники программы софинансирования пенсии, которые с поддержкой государства сформировали уже больше 130 млрд рублей.

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, сегодня из 22% тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, то есть солидарную составляющую страховой пенсии. Остальные 16% - это индивидуальная часть тарифа, которая меняется в зависимости от взносов и стажа.

А вот у социальных пенсий совсем иной принцип формирования, так как это другой вид пенсионного обеспечения - не страховой, а государственный. Для каждого вида социальной пенсии: по старости, по инвалидности, по потере кормильца и т.д. - законом (166-ФЗ от 15.12.2001) установлен конкретный размер выплат, которые ежегодно индексируются.

Центробанк определил лучших хранителей пенсионных накоплений россиян. Ими оказались негосударственные пенсионные фонды (НПФ), следует из сообщения на сайте регулятора.

Средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений (накопительной части пенсии, шести процентов от зарплаты, перечисляемых работодателями) через НПФ в первом квартале 2021 года составила один процент, что соответствует 4,1 процента годовых.

В то же время управляющая компания ВЭБа , ответственная за средства «молчунов» (граждан, не определившихся самостоятельно с тем, кто будет управлять их накоплениями) заработала в январе-марте 3,09 процента годовых по расширенному портфелю и 3,03 процента — по портфелю государственных ценных бумаг.

Также ЦБ отметил, что положительной доходности негосударственным фондам удалось добиться, даже несмотря на общее снижение стоимости облигаций. Так, индекс корпоративных обязательств в первом квартале года снизился на 0,5 процента, что случилось впервые за три месяца.

Более высокая доходность НПФ по сравнению с управляющей компанией ВЭБа нетипична для рынка пенсионных накоплений. С 2015 года тенденция была противоположной. Так, по итогам 2020-го НПФ получили среднюю доходность в размере 5,2 процента, в то время как ВЭБ — 6,87 процента по расширенному портфелю и 7,95 процента по портфелю госбумаг.

Доходность НПФ по инвестированию пенсионных резервов (добровольных отчислений граждан) оказалась существенно ниже, нежели по пенсионным накоплениям, и составила 0,4 процента, или 1,4 процента годовых.

Высшей школе экономики (ВШЭ) предупредили россиян о риске остаться без страховой пенсии по старости. К этому сценарию подталкивают рост нестандартной занятости и падение зарплат.

О росте количества граждан, которые не смогут претендовать на выплаты страховой пенсии, сообщили эксперты ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития». Авторы пришли к неутешительным выводам: изменения на рынке труда и рост неформальной занятости приводит к сужению охвата системой обязательного пенсионного страхования.

С учётом повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента далеко не каждый (даже работающий) гражданин может ожидать большой пенсии по старости. Это, в свою очередь, угрожает национальной цели по снижению бедности и противоречит ожиданиям россиян от государства — по их мнению, оно должно создавать условия по предотвращению бедности стариков. В результате ситуация может усилить социальную напряжённость, указали эксперты.

Основным документом, регулирующим нюансы пенсионного вопроса, является Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, утверждённая в 2012 году. Однако с тех пор реальные доходы населения существенно снизились, а у бюджета появились ограничения на софинансирование пенсий россиян. В итоге сейчас пенсия по старости не дотягивает и до двух прожиточных минимумов пенсионера (ПМП), хотя цель — не менее 2,5–3 ПМП. Также пока не удаётся обеспечить возмещение пенсией до 40% утраченного заработка. В 2015 году удалось довести долю до 37,7%, однако потом она начала падать, в 2019 году опустившись до 33,2%.