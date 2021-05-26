В чужом кармане: сколько зарабатывает официант

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

29-летний Михаил С. - официант в московском ресторане грузинской кухни.

«Я учусь на вечернем отделении, на менеджера ресторанно-гостиничного бизнеса, и уже четыре года подрабатываю официантом. Начинал я в самых малооплачиваемых местах - хорошо, если удавалось сделать 30 тысяч за месяц. Если ты официант, все очень зависит от чаевых, если работаешь в кафешке на окраине, 50 рублей чаевых уже хорошо. В дорогих ресторанах чаевые могут быть космическими. Пару раз мне оставляли пять тысяч», - рассказывает Михаил.

Грузинский ресторан, где сейчас работает Михаил, набирает официантов с опытом работы строго от года. Зарплату (с учетом чаевых) обещали не менее 60 000 рублей, но иногда выходит и 50, и 45 тысяч - зависит это от графика и сезона.

Обязанности стандартные - менять скатерти, столовые приборы, приветствовать гостей, подавать меню, принимать заказ, приносить его, убирать со столов, приносить счет и работать с кассой и терминалами оплаты.

«Нужно отлично знать все меню (хороший официант все блюда знает по ингредиентам), уметь проводить по восемь часов на ногах, не присев ни на минуту, стальные нервы и непоколебимую дружелюбность, даже когда откровенно хамят. Новичок начнет получать хорошие чаевые не сразу, а когда приноровиться, начнет работать быстро, без ошибок, тогда доверяют больше столов», - отмечает Михаил.

По словам Михаила, неприятные гости, которые стараются самоутвердиться за счет персонала, - случаются, но не так часто.

«На самом деле очень много скромных людей, которые и кофе холодный выпьют, и невкусное съедят - постесняются пожаловаться. Главная неудача дня для меня, это если выпадает обслуживать сразу несколько больших компаний. На них тратишь больше времени в ущерб другим столикам, а хорошие чаевые от них - не факт. Один раз обслуживал столик десяти сорокалетних мужиков, они заказывали в основном пиво, крепкий алкоголь и закуски. Счет вышел почти на 40 тысяч, для ресторана это хорошо, а чаевых они мне оставили десятирублевую монетку», - говорит Михаил.

Сейчас Михаил снимает квартиру вдвоем с приятелем. Благодаря работе ему удается экономить на еде - сотрудников ресторана кормят бесплатно.

Примерные траты Михаила (в месяц):

На аренду жилья - 20 000 рублей

На еду - до 10 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/бары) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 3 000 рублей

На бытовые мелочи - до 2 500 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 000 рублей