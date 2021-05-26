Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет будет составлять 100% заработка родителя. Неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет ежемесячно станут получать половину детского прожиточного минимума — в среднем свыше 5600 рублей.