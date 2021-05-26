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Путин ввел в России новые выплаты на детей

Ura.Ru
2 часа назад
В России вводятся новые выплаты на детей, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий закон подписан Путиным 26 мая.
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет будет составлять 100% заработка родителя. Неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет ежемесячно станут получать половину детского прожиточного минимума — в среднем свыше 5600 рублей.
Отдельную сумму с 1 июля будут каждый месяц получать женщины с беременностью сроком до 12 недель, находящиеся в трудной ситуации. В среднем, эта сумма составит свыше 6300 рублей.
Личный счет,Видео,Владимир Путин,
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