Покупка квартиры в Сочи: как не потерять деньги?

Закрытие границ и перевод на удаленку из-за коронавируса привели к ажиотажному спросу на жилье в Сочи, где цены на недвижимость растут рекордными темпами. Как не попасться на уловки недобросовестных продавцов, разбиралось издание «РИА Недвижимость».

«Рамблер» писал, что, по данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей.

При этом в Nedvex, отмечают, что текущий объем предложения на рынке составляет всего 200 000 квадратных метров. Если спрос сохранится на уровне показателей апреля, то этого запаса жилья хватит на три с половиной месяца.

По словам экспертов, рынок жилья в Сочи весьма специфичен и кардинально отличается от других регионов России. Так, просто просмотрев объявления о продаже квартир и домов, совершенно невозможно составить верное впечатление о средней стоимости квадратных метров в городе.

«Так называемые сочинские «фонари» буквально заполонили все платформы по продаже недвижимости. Это несуществующие объявления по заведомо низкой цене, целью которых является привлечь потенциального покупателя, сказав о том, что « данное предложение уже ушло буквально перед вашим звонком», и предложить уже существующие варианты, но по другой цене», – рассказал руководитель по развитию южного филиала ГК «Денова» Сергей Потапов.

При этом в договорах на покупку недвижимости в Сочи часто прописываются сильно заниженные суммы.

«Например, 3 миллиона – стоимость квартиры, а 5 миллионов – стоимость «неотъемлемых улучшений», которые оформляют дополнительным приложением или соглашением», - пояснил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

Сложной остается и ситуация в городе с самостроями – многоквартирными домами, возведенными с нарушениями на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. В случае, если суд не узаканивает это строение, все владельцы квартир просто лишаются вложенных в них денег, предупреждают эксперты.

«В предварительном договоре указывают, что гражданин в будущем приобретает не квартиру, а жилое помещение и долю в земельном участке. На этом этапе нужно разворачиваться и уходить, так как «застройщик» возводит самовольную постройку, которую в любой момент могут снести», - советует адвокат Виктория Рахубовская.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке загородного жилья – из 10 домов, появляющихся в продаже, порядка 7 не проходят экспертизу. пояснил директор центра недвижимости и ипотеки компании "Этажи" в Сочи Павел Быков