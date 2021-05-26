В России предложили ввести новую форму занятости

В ближайшем будущем необходимо законодательно закрепить новый формат занятости, говорится в исследовании Высшей школы экономики , которое проводилось с участием представителей Ozon, «Ситимобила», «Яндекс.Такси», а также ряда министерств и ведомств. На него ссылается РБК.

Авторы исследования пришли к выводу, что «платформенная занятость» не вписывается в формат традиционных отношений по найму. При действующем законодательстве занятые в такой экономике становятся «фиктивно самозанятыми», так как при подключении к платформе оформляются как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Альтернативным вариантом становится работа без оформления.

Однако, отмечают авторы исследования, оба решения оставляют работника незащищенным и по сути вынуждают самого искать варианты легального входа на рынок труда.

Также при таком подходе практически невозможно оценить, сколько людей заняты в этой нише. Оценка ее будущей динамики: от 6–8 до 15 млн человек к 2030 году. Эксперты ожидают рост платформенной занятости в сфере электронной торговли, курьерской доставки, персональных услуг (косметологи, парикмахеры и другие специалисты), ИТ.

Среди возможных решений — появление особой категории «независимых работников». Они получат право на коллективное представительство интересов, но будут выведены из-под регулирования продолжительности рабочего времени и минимальной оплаты труда.

Вопросы вызывает и социальное обеспечение «платформенно занятых». В качестве перспективного направления развития этой системы эксперты называют партнерские схемы софинансирования, совместное страхование социальных рисков при участии исполнителя, платформ и государственных институтов, а также расширение практик взаимного страхования.