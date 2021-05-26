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Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Мария Иванова
1 час назад
Портал News.ru составил список изменений, которые ждут россиян с 1 июня. В частности, с начала лета сим-карты нельзя будет купить вне салонов.
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 июня люди, покупающие сим-карту в России, должны будут заключать договор с продавцом. За продажу симок в неположенных местах будет грозить административная ответственность.
Кроме того, в июне вступят в силу поправки к закону об образовании, касающиеся просветительской деятельности. Они затронут «распространение знаний за рамками образовательных программ», в том числе различные лекции и научно-популярные проекты. Поправки дают государству право регулировать все процессы, связанные с распространением знаний вне школ и университетов.
Новые правила запрещают использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе сообщать аудитории недостоверные исторические сведения.
Также с 1 июня будет продлен упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России (ПФР). Благодаря этому без визита в отделения ПФР можно будет оформить и продлить пенсии и пособия.
В начале лета в стране перестанет действовать решение правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар.
Как писал «Рамблер», сейчас оптовые цены ограничены 36 рублями за килограмм, розничные - 46 рублями. News.ru отмечает, что после отмены постановления сахар может подорожать, но Минсельхоз рекомендовал производителям сохранить предел в 36 рублей за килограмм до сентября.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минсельхоз,
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