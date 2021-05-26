Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Портал News.ru составил список изменений, которые ждут россиян с 1 июня. В частности, с начала лета сим-карты нельзя будет купить вне салонов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 1 июня люди, покупающие сим-карту в России, должны будут заключать договор с продавцом. За продажу симок в неположенных местах будет грозить административная ответственность.

Кроме того, в июне вступят в силу поправки к закону об образовании, касающиеся просветительской деятельности. Они затронут «распространение знаний за рамками образовательных программ», в том числе различные лекции и научно-популярные проекты. Поправки дают государству право регулировать все процессы, связанные с распространением знаний вне школ и университетов.

Новые правила запрещают использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе сообщать аудитории недостоверные исторические сведения.

Также с 1 июня будет продлен упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России (ПФР) . Благодаря этому без визита в отделения ПФР можно будет оформить и продлить пенсии и пособия.

В начале лета в стране перестанет действовать решение правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар.