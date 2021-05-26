Станет дороже: Чем грозит новая система тарифов на тепло

«Усреднять тарифы на теплоснабжение даже в пределах одного региона — неправильно. Слишком уж разные они у нас. Усреднив тарифы, мы увеличим финансирование ресурсоснабжающих организаций (РСО) в городе и устроим недофинансирование в районе. Таким образом в недалеком будущем мы можем получить еще большие проблемы с ростом тарифов», — сказал Торощин.

Он подчеркнул, что в городах, где люди в основном живут в многоэтажных домах, стоимость эксплуатации теплотрасс из расчета на одного абонента ниже.

По словам депутата, для снижения расходов россиян на теплоснабжение необходима повсеместная газификация и замена угольных и дровяных котельных на газовые. Также депутат заявил о необходимости поднять финансирование реконструкции теплосетей из федерального бюджета.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила проект перехода на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.

При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется эталонный уровень расходов, в зависимости от которого устанавливается конкретный тариф. Это должно стимулировать компании к экономии и повышению эффективности своей работы, передает РИА «Новости».

Указывается, что «эталонный» подход (метод аналогов) формирования сбытовых расходов теплоснабжающих организаций и проекты нормативных правовых актов (НПА) о внесении соответствующих изменений в законодательство стали ключевой темой заседания рабочей группы по теплоснабжению экспертного совета по вопросам ЖКХ.

«Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента России по переходу на «эталоны», служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе теплоснабжения. Эталоны позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», – заявил замруководителя ФАС Виталий Королев.

В рамках мероприятия служба представила для оценки экспертного сообщества проект постановления правительства, предусматривающий поэтапный переход на формирование тарифов в теплоснабжении методом сравнения аналогов, понятие «эталонных затрат» и новый порядок формирования расходов на сбыт тепловой энергии.

Предполагается, что сначала такой порядок коснется только изъявивших желание компаний-«пилотов» по договоренности с региональным органом регулирования.

На заседании также поднимался вопрос разделения цены на стоимость топлива, его транспортировку и хранение, поскольку в тарифах на тепловую энергию большую часть расходов занимают затраты на него.

По мнению службы, данный подход необходим для оптимизации закупочных процедур в целях закупки топлива по наиболее выгодной цене.

До этого, в апреле, Королев сообщал, что введение эталонных тарифов в России на передачу электроэнергии ожидается с 2022 года.

На вопрос, как именно ФАС предлагает рассчитывать эталонные тарифы на тепло, отвечает председатель Жилищного союза Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин

«Это не понятно никому, потому что подобной методики давно не было. Предполагаю, что ответ кроется в самом предложении. Предлагается, что это будет их методика. К сожалению, в отсутствие рынка (а у нас в теплоснабжении рынка нет, потому что там естественная монополия и государство законом защитило этот рынок от конкуренции) у вас нет рыночных показателей и рыночного ценообразования. Цена ресурса устанавливается расчетным путем, а расчетную формулу устанавливает только полномочный орган, кому это постановлением правительства или законом дано. Поэтому в данном случае предлагается от одного органа — регионально-энергетической комиссии или регионального органа власти — передать эти полномочия в федеральную структуру, например антимонопольную службу. То есть там рисовали эту цифру, исходя из своего понимания и отраслевых интересов, а теперь это перейдет на другой уровень и в другие структуры. Это своеобразный передел рынка, когда тариф будет устанавливать антимонопольная служба. Примером того, что я сейчас говорю, являются скандалы и уголовные дела в Республике Коми, когда одна финансово-промышленная группа через региональные органы власти сумела добиваться высоких тарифов, выгодных определенным поставщикам ресурсов, частным компаниям. Или Новосибирск, где тоже идет уголовное преследование бывшего министра Открытого правительства. Там же тоже ключевой вопрос предъявленных обвинений заключается в том, что был сговор в том числе с региональными органами власти для того, чтобы тариф был выгоден определенной финансово-промышленной группе. Собственно, теперь это будут не региональные финансово-промышленные группы, а игроки федерального уровня. И делать это будет ФАС или установленный по предложению ФАС иной орган».

Александр Пасечник. Формулы расчета эталонов пока нет в открытом доступе, но профильные ассоциации, которые ознакомились с ней, не видят рисков повышения тарифов для потребителей, говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

— Я так понимаю, это не будет каким-то единым тарифом для всей страны, наверное, будут еще применяться какие-то коэффициенты, потому что, конечно, уравнять все не получится. Единый эталон с точки зрения подхода к конкретному региону, я так это вижу. Документ пока еще не в открытом виде, с ним ознакомилась профильная ассоциация, и они не видят проблемы.

— Не совсем понятно, в итоге будет дороже или дешевле?

— Конечно, стоит задача, чтобы потребитель вышел с меньшими издержками или как-то их ограничить. Естественно, в этом задача, чтобы наконец была найдена справедливость прежде всего для потребителя.

— Схема, предложенная ФАС, действительно сделает всю систему прозрачнее?

— Сложно оценить ситуацию. Цель такова, но, насколько она может быть реализована, покажет только практика. Это не сразу всю Россию затронет, «пилоты» покажут эффективность, найдут слабые места, и следующий этап будет уже либо широкомасштабным, либо будет в глубокой коррекции, либо же эта схема будет признана недееспособной.

Проект постановления правительства может появиться уже в июне, заявил замглавы ФАС Королев. Он добавил, что эталоны планируют вводить постепенно, но не ранее 2022 года. В «пилоте» уже захотели поучаствовать несколько компаний. «Известия» пишут, что в дальнейшей разработке предложения ФАС готов участвовать еще и Минстрой

В условиях рыночной экономики эталонные тарифы на теплоснабжение — это нонсенс, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин . Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, при которой эталоны на сбыт тепловой энергии будут определяться с учётом постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний и количества точек поставок теплоэнергии потребителям, он отметил:

«Поскольку население обеспокоено ростом тарифов, чиновники изобретают разные модели, чтобы отчитаться президенту, что, мол, меры принимаем. Так, например, с советских времен существует перекрестное субсидирование тарифов, когда за пониженные тарифы для населения повышают тарифы для бизнеса. Я мало верю, что хватит политической воли у власти сломать энергетиков, установив единый «эталонный» тариф для всей страны».

Введение эталонных тарифов на теплоснабжение в России позволит уменьшить стоимость теплоэнергии для россиян. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук

По словам Федорука, цены на тепло в регионах России устанавливают сами теплоснабжающие компании, и не всегда процедура проходит чисто.

— Мы даже делали запрос в одну из таких компаний, которая устанавливает цены на теплоснабжение. И выяснилось, что при калькуляции этого тарифа туда входит и содержание сотрудников на базах отдыха. Это абсолютно недопустимо, поскольку это уже те позиции, которые идут с прибыли, а никак не с тарифа жителей и пользователей коммунальной услугой. Граждане не обязаны обеспечивать за свой счет отпуск работникам подобной организации, так как имеется себестоимость, которая иначе исчисляется. Счетная палата, проверяя данные состава калькуляции на тепло в разных регионах, приходит к выводу, что каждый воротит как хочет. И в особо наглых конторах не гнушаются дополнительно повышать цены, — заметил Федорук.

Эксперт отметил, что предложение ФАС по внедрению эталонного тарифа поможет снизить подобные серые схемы.

— Сегодня отсутствует единая методика начисления тарифов на тепло, так как в разных регионах, как мы уже поняли, их формируют свои компании с дополнительными запросами сотрудников. Исключив лишние траты на такие запросы, ФАС позволит сформировать в каждом регионе более доступные цены на тепло. И, безусловно, такая мера нужна: это позволит сэкономить деньги потребителей. Кроме того, усредненный тариф и контроль этого вопроса со стороны ФАС позволят исключить резкие скачки цен на теплоснабжение. Предложение ФАС и актуально, и необходимо, — заметил собеседник «ВМ».

Также специалист отметил, что при эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается на основе данных, предоставляемых всеми организациями на рынке.

Проблема формирования тарифов на тепло в регионах России, действительно, существует. И зачастую тарифы эти определяются не фактическими затратами теплоснабжающих организаций, а их аппетитами и аппетитами региональных органов регулирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко

«Так что предложение ФАС ввести некие «эталонные» тарифы, относительно которых можно было бы «отталкиваться», выглядит весьма убедительным.

С другой стороны, пока не совсем понятен критерий, по которому будет определяться средний уровень расходов организаций, предоставляющих данную услугу.

Ведь разница тут может быть весьма значительной, и продиктована она не желанием побольше заработать, а структурой и величиной расходов самих компаний.

Последнее зависит и от качества используемого оборудования, и от его износа, и от вида используемых теплосетей. Причесать всех под одну гребенку в этом деле точно не получится.

И может оказаться, что теплоснабжающие компании с хорошим техническим оснащением и благоприятными условиями работы окажутся в однозначно выигрышном положении относительно компаний, работающих на изношенном и устаревшем оборудовании, чьи затраты на производство теплоэнергии просто выше.

Компенсировать в этом случае издержки за счет повышения цены за услугу не получится — ведь будут применены эталонные тарифы. В итоге такие теплоснабжающие компании могут оказаться в затруднительном финансовом положении.

Не факт, конечно, что именно так и получится, но ясно одно — вопрос должен быть тщательно проработан прежде чем дело дойдет до его фактической реализации», — высказал своё мнение аналитик.

Введение новой системы тарифов на тепло является вполне возможным в нескольких российских регионах, особенно там, где цены неоправданно завышены. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

По мнению Галины Хованской, данная идея может стать реальной. Однако важно учитывать один нюанс – пока недобросовестные компании продолжают собирать поборы с граждан с помощью увеличения нормативов.

— На данный момент поставщики предоставляют свои «хотелки» губернатору, от которого все зависит, особенно какие цены будут установлены в регионе. Было бы неплохо в качестве эксперимента посмотреть, как это повлияет на цены. Однако это стоит делать там, где губернаторы буквально смотря в рот поставщикам, — подчеркнула Галина Хованская.