Минюст получит доступ к банковской тайне

По данным министерства юстиции на конец 2020 года, в Российской Федерации зарегистрировано 210 568 некоммерческих организаций, из которых федеральному государственному надзору подлежат 196 740. Все это совершенно разные организации. Есть правозащитные. Есть организации, реализующие социальные проекты. Например, помогающие бездомным. Многие социально ориентированные НКО получают гранты от государства. Например, в Красноярском крае в этом году на реализацию проектов в области культуры и искусства выделено грантов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Гранты получили 30 НКО. Среди них - библиотечная ассоциация, фонд поддержки детского творчества и другие. А в Ленинградской области буквально на днях объявлен конкурс на предоставление губернаторских грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций: на добрые дела планируется распределить 38,5 миллиона рублей. Естественно, государство при этом должно контролировать, куда уходят деньги.