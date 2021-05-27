Мошенники изобрели новый способ обмана владельцев карт

Злоумышленники начали обманывать россиян по-новому. О том, какой еще способ мошенничества появился в России, пишут медиа.

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«Микрокредитная организация выдала россиянину кредит, который он не оформлял», – сообщают в СМИ.

На карту мужчины поступило 15 тысяч рублей. Как оказалось, это был кредит от одной из микрофинансовых организаций, работающих на территории страны. Банк, чьим клиентом является мужчина, отправил его в банк-отправитель денежных средств.

Согласно российскому законодательству, при наличии заявления от лица банка, финансовая организация может вернуть деньги. По словам юристов, опасаться начисления процентов по кредиту в такой ситуации не нужно. Если человек не подписал договор займа, ничего потребовать с него нельзя.