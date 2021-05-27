Банки предупредили россиян о рисках «экосистемного рабства»

Россияне могут попасть в так называемое «экосистемное рабство». Это значит, что они имея подписку на те или иные сервисы не могут перейти к их конкурентам из-за закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отзыв Национального совета финансового рынка (НСФР) на консультативный доклад ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки финансового рынка предложил государству упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера, пишет газета. Тогда ни россияне, ни компании не будут попадать врабоство той или иной экосистемы.

Те корпорации, которые занимаю более 35% рынка обяжут работать по открытому принципу. То есть ЦБ предлагает сделать так, чтобы на платформах крупнейших экосистем предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков.

Также финансовый рынок требует вообще запретить единую подписку, чтобы тарифы не становились заградительными при значительном превышении стоимости услуги цены в пакетном предложении.

Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек, - подтвердил проблему в беседе с изданием глава НСФР Андрей Емелин

Он отметил, что Центробанк в курсе ситуации в некоторых сегментах финрынка и успешно пресекает её.