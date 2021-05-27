Стартап дня: зарабатываем на скидках и отказе от алкоголя

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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TASTYCLUB: скидки в ресторанах

Портал «Стартап дня» рассказал о московском сервисе Tastyclub, предлагающем скидки в ресторанах за подписку. За абонентскую плату в 290 рублей в месяц пользователь получает скидки 30-50 процентов в ресторанах-партнерах. В большинстве заведений скидки действуют только в определенное время, но их размер впечатляет (в некоторых ресторанах скидкой можно воспользоваться круглосуточно).

Сейчас с сервисом сотрудничают 55 ресторанов, среди них гастробары, пивные рестораны, кофейни, сибирская, грузинская и итальянская кухни. Пока у сервиса не так много пользователей, выручка за 2020 год составила 200 тысяч рублей.

AudioCardio: доступное улучшение слуха

Лучшие слуховые аппараты могут стоит дорого - до восьми тысяч долларов (почти 600 тысяч рублей) за пару. Также они могут оказаться громоздкими и неудобными, но есть и хорошая новость - предприниматели стремятся внедрять инновации в этой области.

Стартап AudioCardio специализируется на терапии, помогающей людям улучшить свой слух. Технология называется Threshold Sound Conditioning system (пороговая система обработки звука) и является частью мобильного приложения. Чтобы усилить слух, человек с помощью приложения будет учиться распознавать низкие звуки.

Согласно исследованиям Стэнфордского университета и Медицинского фонда Пало-Альто, 78 процентов участников улучшили свои возможности распознавания децибел на 10+. У приложения AudioCardio более 24 тысяч пользователей, в нем проведено более 135 тысяч терапевтических сеансов.

К 2024 году компания рассчитывает на годовую регулярную выручку в 21 миллион долларов. Стартап собрал почти 175 тысяч долларов от 345 инвесторов, его стоимость оценивается в 9,75 миллиона долларов. Инвестировали в него через платформу Republic.

«Горькая домохозяйка» помогает отказаться от алкоголя

Портал InvestorPlace рассказал о стартапе The Bitter Housewife («Горькая домохозяйка»), выпускающем безалкогольные напитки в маленьких бутылочках и банках. Безалкогольный рынок растет быстро, напитки, приготовленные из цельных ингредиентов, без сахара или сахарозаменителей, а также кофеина, становятся все популярнее.

Это означает привлекательную инвестиционную возможность для краудфандинга. Выручка стартапа с января 2020-го по январь 2021 года выросла на 537 процентов. А прямые продажи потребителям в 2020 году увеличились на 395 процентов. По данным Bitter Housewife, 52 процента взрослого населения США сообщают, что пытаются сократить или уже сокращают потребление алкоголя. Ожидается, что к 2024 году мировой рынок безалкогольных напитков достигнет рекордной отметки в 1,6 триллиона долларов.