Фрилансерам стали чаще отказывать в выдаче кредита

Банки все чаще отказывают самозанятым в выдаче кредита. Об этом пишут
«Известия».
Как отмечается, кредитные организации требуют справку с места работы.
Как выяснилось, 9 из 12 системно значимых банков не готовы заключать договоры с фрилансерами. На это готовы пойти лишь «Сбер»
, Совкомбанк
и Россельхозбанк
.
Банки меньше заинтересованы в работе с самозанятыми, поскольку уровень их дохода непостоянен, заявил аналитик НКР Дмитрий Рышков.
Дела с платежеспособностью у самозанятых обстоят не так плохо, считает директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, около 30% из них являются вчерашними ИП с действующим бизнесом. Также эксперт сделал акцент на том, что для ряда граждан самозанятость является дополнительным доходом.
Больше зарабатывают дизайнеры, копирайтеры, IT-специалисты, но и у мастеров по маникюру, строителей, репетиторов доходы не меньше средних по России, отметил Дригайло.
Число граждан, которые получили статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн, свидетельствуют данные ФНС
.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что у самозанятых возникли проблемы в судах.