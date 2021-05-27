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Фрилансерам стали чаще отказывать в выдаче кредита

Лера Букина
3 часа назад
Банки все чаще отказывают самозанятым в выдаче кредита. Об этом пишут «Известия».
Фрилансерам стали чаще отказывать в выдаче кредита
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, кредитные организации требуют справку с места работы.
Как выяснилось, 9 из 12 системно значимых банков не готовы заключать договоры с фрилансерами. На это готовы пойти лишь «Сбер», Совкомбанк и Россельхозбанк.
Банки меньше заинтересованы в работе с самозанятыми, поскольку уровень их дохода непостоянен, заявил аналитик НКР Дмитрий Рышков.
Дела с платежеспособностью у самозанятых обстоят не так плохо, считает директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, около 30% из них являются вчерашними ИП с действующим бизнесом. Также эксперт сделал акцент на том, что для ряда граждан самозанятость является дополнительным доходом.
Больше зарабатывают дизайнеры, копирайтеры, IT-специалисты, но и у мастеров по маникюру, строителей, репетиторов доходы не меньше средних по России, отметил Дригайло.
Число граждан, которые получили статус самозанятого, с начала проведения налогового эксперимента превысило 2,3 млн, свидетельствуют данные ФНС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у самозанятых возникли проблемы в судах.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,Совкомбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,газета "Известия",
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