Фрилансерам стали чаще отказывать в выдаче кредита

Дела с платежеспособностью у самозанятых обстоят не так плохо, считает директор по стратегическим коммуникациям «Рокет Ворк» (платформы по работе с фрилансерами) Дмитрий Дригайло. По его словам, около 30% из них являются вчерашними ИП с действующим бизнесом. Также эксперт сделал акцент на том, что для ряда граждан самозанятость является дополнительным доходом.