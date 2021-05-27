Набиуллина: Антикризисные меры в России пора сворачивать

Антикризисные меры в России необходимо постепенно сворачивать, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе. По мнению главы регулятора, господдержка уже выполнила свою задачу и теперь может только негативно сказываться на рынке. Ранее специалисты обращали внимание на ускоренный рост долговой нагрузки жителей страны.

Выступая в нижней палате российского парламента, Набиуллина отметила, что в случае продления антикризисных мер на рынке кредитования возможны риски пузырей, сообщил ТАСС. Агентство напомнило, что ранее первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева отмечала достаточно быстрый рост долговой нагрузки граждан и возникновение пузырей в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования.

По данным на начало 2021 года, показатель долговой нагрузки россиян, который учитывает отношение всех платежей по кредитам к общим доходам граждан, достиг рекордных 11,7%. Чуть менее 2% приходилось на ипотеку, ещё 9,8% — на остальные кредиты.

В ходе выступления Набиуллина отметила, что подавляющее большинство российских заёмщиков вернулись к графику платежей после кредитных каникул. Ранее её первый заместитель Сергей Швецов сообщал, что каникулами с начала пандемии коронавируса воспользовались около 2 млн граждан.

На фоне роста необеспеченного кредитования в России задумались об ограничении выдач ссуд россиянам. Таким правом предложили наделить ЦБ. Законопроект внесли в Госдуму в конце марта, его авторы подчёркивали , что нововведения должны предотвратить накопление рисков заёмщиками и замедлить рост закредитованности.

Сам Банк России предложил другую меру, нацеленную на снижение темпов роста долговой нагрузки граждан. В ЦБ захотели строго ограничивать применение плавающих ставок по кредитам и одобрять их только тем заёмщикам, которые останутся платёжеспособными при повышении показателей.

Обеспокоенность Центробанка вызывает и программа льготной ипотеки, которую запустили на фоне пандемии для поддержки строительной отрасли и граждан. Эльвира Набиуллина неоднократно призывала вовремя завершить программу во избежание формирования пузыря на рынке жилищного кредитования. При этом она допускала продление программы в регионах, где спрос на жильё не восстановился до конца.