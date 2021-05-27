В чужом кармане: сколько зарабатывает модель

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 23-летняя Нина К. Нина училась в театральном вузе, но поняла, что не видит себя в профессии, и оставила учебу. Моделью ей приложил стать приятель-фотограф.

«Я решилась и отправила портфолио в несколько агентств. Полгода целыми днями бегала по кастингам. Зацепить работодателей непросто, у них свои только им известные критерии. Вокруг тебя толпы красивых и очень разных девочек. Короче, нужна и удача, и стальные нервы, чтобы чего-то добиться», - рассказывает Нина.

Затраты на карьерный старт - на портфолио - у Нины были минимальными.

«Очень часто фотографы сами ищут моделей. Все сделают бесплатно или за минимальную (например, заплатить придется только визажисту) плату. Через полгода беготни меня пригласили в агентство, сотрудничающее с крупными интернет-магазинами. Зарплату обещали от 80 до 150 тысяч, но это, скорее, верхние планки. Пока получается в среднем 60 тысяч. Это неудивительно - ведь это не работа на люксовые бренды», - объясняет Нина.

Нина отмечает, что по условиям контракта с агентством она не может заниматься фрилансом: если работодатель узнает о подработке - может применить штрафные санкции или даже разорвать контракт.

«Еще важно - нам приходится самим платить за разные элементы саморекламы. Например, на кастинги модели приходят с визитными карточками, там указана информация о нас, контакты, несколько фото. Меняются карточки достаточно часто и платишь ты за их распечатку сама», - отмечает Нина.

Большой проблемой она считает несерьезное отношение к профессии как и людей со стороны, так и среди начинающих моделей.

«Работа тяжелая, мотаешься, всюду надо себя впихнуть, всюду попытаться попасться на глаза, режим строгий, из-за изменений во внешности могут возникнуть серьезные проблемы. Психологически тяжело, иногда могут раскритиковать внешность, сказать, что кожа плохая или лицо како-то не такое. Порой нас задерживали почти на сутки на на сьемках, без условий и без сна», - подчеркивает Нина.

Изматывающая работа сказывается на внешности - у многих моделей начинаются проблемы с кожей (красить могут одной и той же кистью и занести инфекцию) и волосами (портятся из-за утюжков и окрашиваний).

«Много стресса и вреда здоровью, а денег за это не так много, если ты не работаешь для топовых марок. Даже бренды масс-маркета все чаще стараются приглашать и снимать певиц, актрис и блогеров. Плюс для меня - часто дарят одежду и аксессуары», - заключила Нина.

Сейчас Нина живет с родителями, немного помогает им с покупкой продуктов - большую помощь они не принимают и советуют дочери откладывать деньги. Нина мечтает подтянуть английский и французский и поработать за границей.

Примерные траты Нины (в месяц):

На языковую школу - 15 500 рублей

На еду - до 10 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 7 000 рублей

На спонтанные покупки (книги, что-то из одежды, косметика) - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей