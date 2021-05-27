Богатые тоже платят: налогообложение работников предложили изменить

Торгово-промышленная палата России предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%. Об этом говорится в предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал Совет ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Письмо с данной инициативой глава ТПП Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", - говорится в предложениях к стратегии.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей не являются достаточными.

Как пояснила ТАСС член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, генеральный директор "Аудит Груп" Юлия Георгиева, данное предложение "перекликается с проектом федерального закона "О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ", внесенного на обсуждение в Госдуму 10 марта, где законодателем предлагается введение прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков". В частности, для налогоплательщиков группы с доходами свыше 100 млн рублей предлагается установить налоговую ставку 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

"То есть принцип таков: заработал больше - плати больше", - уточнила Георгиева.

В России с 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.

Мнением об идее ТПП с Business FM поделился член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Юргенс.

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«Безусловно, нужно широкое обсуждение прогрессивного налога. Прошло время фиксированного налога в 13%. Народ хочет большей социальной справедливости. Что касается 45% на зарплаты богатых, надо все это считать: что это принесет казне, что не принесет казне, кто такие сверхбогатые, надо ли облагать все доходы по какой-то прогрессивной шкале или вдруг схватиться за богатых, а это окажутся, условно говоря, лучшие айтишники и банкиры страны, причем среднего звена, а не главы «Газпрома» и «Роснефти». Уход от таких схем абсолютно очевиден: будут разбивать зарплаты, платить в конвертах, и номинально будет совместительство, то есть много что можно придумать».

Предложение Торгово-промышленной палатой негативно отразится на экономике, считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, доцент экономического факультета Олег Буклемишев.

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— Это неправильно, поскольку компании заставят экономить на налоге, нанимая наиболее низкооплачиваемых сотрудников, то есть сотрудников наименее эффективных с точки зрения результата компании. Это движение с точки зрения экономики в совершенно неправильном направлении: нам нужно двигаться в сторону высокооплачиваемого, высококвалифицированного труда и поощрять такой труд.

— Этот 1%, на кого налоговая нагрузка предполагается в размере 45%, по вашему предположению, от какого примерно уровня доходов?

— Это все политические мерки, а не технические. Никто ничего, естественно, не считал. Никто не представляет себе, сколько это будет денег, какие категории сотрудников это затронет в первую очередь, какие отрасли, как увеличится платежная ведомость в компаниях, в которых заняты высокооплачиваемые сотрудники, например в финансовом секторе. Никто же этого не считал, никто об этом не думал. Это некое политическое заявление, которое потом, поскольку оно с какой-то точки зрения в правильном направлении, можно какое-то время обсуждать.

В то же время профессор, проректор Финансового университета Александр Сафонов в целом положительно оценивает идею ТПП о прогрессивной шкале.

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«Согласен с предложением обнуления ставки для лиц, которые получают заработную плату на уровне прожиточного минимума, потому что сама система налогообложения вступает в противоречие потом с системой социальной защиты: реальный доход человека, который получает такую заработную плату, ниже прожиточного минимума, и, следовательно, этот человек будет иметь право обращаться в службу социальной защиты, чтобы ему назначали пособие. Вообще, здесь парадокс. Что касается доходов, которые можно облагать по ставке 45%, нужно просто определиться, что это за доходы, и, если речь может идти, например, о сумме, которая превышает десятки миллионов рублей, с точки зрения нашего соотношения малых и больших зарплат, может быть, это и правильно, хотя бы по той простой причине, что Российская Федерация отличается высоким уровнем расхождения заработной платы. У нас большое количество людей получает маленькую заработную плату, а определенная группа — очень большую».

В Госдуме уже есть законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, напомнила ТАСС член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, гендиректор «Аудит груп» Юлия Георгиева. Документ предусматривает разные ставки для пяти групп налогоплательщиков. В частности, для тех, чей годовой доход менее 204 тысяч рублей, предлагается обнулить НДФЛ, а с тех, у кого больше 100 млн, — собирать по 24 млн плюс 35% от суммы, превышающей пороговое значение.

В России поступления основных налогов в реальном выражении за два года выросли на 5–10% с учётом инфляции. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Владимир Колычев, передают «Известия».

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По ненефтегазовым доходам наблюдается довольно бодрый рост налоговых поступлений, даже если сравнивать с 2019 годом, когда пандемия коронавируса не влияла на доходы бюджета. В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль, — заявил Колычев.

По мнению замминистра, такой рост налогов говорит о «сильном восстановлении экономики». Он даже заметил «какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает».

Колычев также добавил, что российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем прогнозировало правительство.

Большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ, на который ссылается РБК.

Меньше всего (49 процентов) устраивает величина налогов респондентов из группы в возрасте 25-34 лет. Россияне старше 60 лет, напротив, куда реже говорят о необходимости их снизить. Такое мнение высказали только 25 процентов.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что налоговое бремя, с точки зрения россиян, повысилось. Сразу 42 процента утверждают, что платят на данный момент больше налогов, чем пять лет назад, а тех, кто стал зарабатывать больше, только 30 процентов. Еще 13 процентов указали, что платят меньше налогов, но и доходы упали у 27 процентов респондентов.

Назвать ставку НДФЛ смогли 65 процентов опрошенных. В возрасте 18-24 лет эта доля снижается до 49 процентов. О том, что платят столько же налогов, сколько окружающие, заявили 43 процента, больше — 7 процентов, меньше — 14 процентов.

Опрос проведен 2 марта по телефону. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 процентов вместо 13-ти — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в июле 2020 года, большинство россиян одобрили повышение налогов. При этом их доля выше среди тех, кто был знаком с изменениями в деталях.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев решил заступиться за россиян, у которых годами не растёт зарплата. Чиновник предложил повысить налоги на дивиденды предприятиям, на которых руководство не хочет платить сотрудникам больше, учитывая инфляцию в стране.

По словам Трутнева, больше всего сейчас россиян беспокоит рост цен на товары и услуги, сообщило РИА «Новости». Полпред президента отметил, что руководителям и собственникам предприятий нужно следить за тем, чтобы зарплаты у сотрудников увеличивались соразмерно с ускорением инфляции.

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«Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников», — добавил полпред.

По мнению Трутнева, повышенные налоги помогут главам предприятий сделать вывод: если они сами хотят зарабатывать деньги, то должны «с людьми делиться прибылью». «Они ж не одни там добавочную стоимость создают», — заметил Трутнев.

Представитель президента пообещал вынести своё предложение на рассмотрение премьер-министра Михаила Мишустина. Он подчеркнул, что сейчас правительство и так предпринимает меры для сдерживания инфляции, но «просто так взять и заморозить цены в РФ» оно не может. Если кабмин это сделает, то страна «выпадет из мировой экономики, вернётся к Советскому Союзу и будет двигаться так же в направлении экономического кризиса».

Ранее стало известно, что рост цен и низкие зарплаты возглавили перечень тем, которые больше других беспокоят россиян в 2021 году. Уровень стресса среди граждан страны снизился по сравнению с прошлым годом, однако показатель всё равно превышает 50%.

Сколько зарабатывают россияне

Согласно данным Росстата, доход от 75 000 рублей имеют 6,4% россиян. Подавляющее большинство (80,1%) зарабатывают меньше 45 000 рублей. При этом 53,7% из них живут на сумму меньше 27 000 рублей в месяц, то есть на $12 в день. Каждый третий житель России получает не больше 19 000 рублей и вынужден жить на 633 рубля ($8,4) в день. Почти у 10% граждан ежемесячные доходы не превышают 10 000 рублей.

Осенью 2008 года российское правительство приняло концепцию долгосрочного социально-экономического развития России. В частности, она предполагала, что к 2020 году среднегодовой рост ВВП достигнет 6,5%, а минимальная зарплата россиян будет не меньше $2700 (200 000 рублей по текущему курсу). На деле же вышло, что темпы роста экономики не превышают 1% в год, а минимальный размер оплаты труда в 2020 году составил 12 130 рублей, или $183,4.