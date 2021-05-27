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TikTok выделит 100 млн рублей блогерам из России

Вероника Полынина
40 минут назад
Социальная сеть TikTok выделит 100 млн рублей для поддержки блогеров из России, сообщает портал vc.ru.
TikTok выделит 100 млн рублей блогерам из России
Фото: ReutersReuters
Деньги поступят в «Фонд вдохновляющих креаторов» и будут выплачиваться авторам старше 18 лет, регулярно обновляющим контент и опубликовавшим не менее 30 роликов за два месяца с общим числом просмотров от 900 тысяч.
Выплаты составят от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от количества просмотров и начнутся уже в июне. На них смогут рассчитывать подавшие заявку участники программы развития талантов TikTok. С августа претендовать на деньги из фонда смогут все подходящие под критерии авторы.
Для оформления заявки в соцсети появится специальная форма.
Пока неизвестно, будет вознаграждение единоразовым или ежемесячным, а также, будет ли оно выплачиваться избранным тиктокерам или абсолютно всем подавшим заявку и соответствующим критериям авторам.
Как писал «Рамблер», соцсеть TikTok вошла в список 100 самых влиятельных компаний мира, впервые составленный журналом Time. Список разделен на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители». TikTok включен в категорию «Инноваторов».
Личный счет,Журнал Time,
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