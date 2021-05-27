TikTok выделит 100 млн рублей блогерам из России

Социальная сеть TikTok выделит 100 млн рублей для поддержки блогеров из России, сообщает портал vc.ru

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Деньги поступят в «Фонд вдохновляющих креаторов» и будут выплачиваться авторам старше 18 лет, регулярно обновляющим контент и опубликовавшим не менее 30 роликов за два месяца с общим числом просмотров от 900 тысяч.

Выплаты составят от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от количества просмотров и начнутся уже в июне. На них смогут рассчитывать подавшие заявку участники программы развития талантов TikTok. С августа претендовать на деньги из фонда смогут все подходящие под критерии авторы.

Для оформления заявки в соцсети появится специальная форма.

Пока неизвестно, будет вознаграждение единоразовым или ежемесячным, а также, будет ли оно выплачиваться избранным тиктокерам или абсолютно всем подавшим заявку и соответствующим критериям авторам.