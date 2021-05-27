Как сэкономить на автостраховании?

Страховые полисы призваны снизить ваш финансовый риск, и это хорошо. Но страховые взносы на авто, жилье и страхование жизни могут серьезно увеличивать нагрузку на ваш кошелек. Даже в этом случае это не означает, что вы должны смириться с оплатой дорогостоящих страховых взносов. Вместо этого ищите варианты экономии денег, в том числе политику комплектации для получения скидки. Согласно анализу страховых ставок на 2021 год, проведенному экспертами, вы можете сэкономить в среднем 17%, объединяя полисы страхования дома и автомобиля.

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Объедините страхование своего дома и автомобиля (даже лодки) в одной компании, потому что вы сможете сэкономить, если у вас будет более одного типа полиса в одной и той же страховой компании.

Но объединение — не единственный способ сэкономить.

Вы можете сэкономить до 50% на взносах по автострахованию, подписавшись на страхование на основе использования.

Аккуратные водители с небольшим пробегом, пользующиеся страховкой по факту использования, могут получить скидки. У некоторых страховщиков есть программы для отслеживания вашего вождения с помощью телеметрического устройства, установленного в вашем автомобиле, в обмен на возможные скидки. Если вы проезжаете менее 16000 км в год, вы можете сэкономить деньги с помощью такой программы. Обратите на это внимание, когда будете выбирать ОСАГО онлайн во Владивостоке

Из-за роста цен на автомобили страховая премия становится все более дорогостоящей. Невозможно ожидать снижения ставок, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать нагрузку на свой кошелек.

Если вы увеличите свою франшизу, вы снизите страховой взнос, который вы платите каждый месяц / квартал / год. Желательно увеличивать размер вашей франшизы только в том случае, если вы уверены в своих водительских навыках, поскольку во время подачи заявки есть вероятность, что вам, возможно, придется заплатить из своего кармана.

Знаете ли вы, что можно сэкономить много денег, используя отдельную политику OD? Страховой полис, по которому вы можете защитить собственный автомобиль от повреждений.