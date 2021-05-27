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Российским автолюбителям напомнили о новых штрафах

Вероника Полынина
2 часа назад
Российских автолюбителей с 1 июня ждут новые штрафы, напоминает «Ура.ру».
500 рублей: Автолюбителей ждут новые штрафы
Фото: ТАССТАСС
В первый день лета в России вступает в силу закон, согласно которому водителей будут штрафовать за поврежденный или отсутствующий ремень безопасности в машине.
Штрафы составят 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить водителям, которые используют летнюю резину в зимний сезон и зимнюю – в летний. Правила будут учитывать климатическую зону, где находится автомобиль. В зависимости от особенностей погоды власти регионов смогут продлить действие запрета на резину не по сезону: к примеру, прописать сезонную зиму с октября по март.
Кроме того, в силу вступают новые правила перевозки газового баллона. На нем должен быть серийный номер и специальное обозначение, а также паспорт завода-изготовителя.
Ранее «Рамблер» писал, что с 1 мая водителей и контролеров в общественном транспорте начали штрафовать на сумму в 5 тысяч рублей и 20–30 тысяч рублей соответственно за высадку ребенка-безбилетника, если он передвигается в одиночку и не имеет средств для оплаты проезда.
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