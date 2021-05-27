500 рублей: Автолюбителей ждут новые штрафы

Российских автолюбителей с 1 июня ждут новые штрафы, напоминает «Ура.ру»

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В первый день лета в России вступает в силу закон, согласно которому водителей будут штрафовать за поврежденный или отсутствующий ремень безопасности в машине.

Штрафы составят 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить водителям, которые используют летнюю резину в зимний сезон и зимнюю – в летний. Правила будут учитывать климатическую зону, где находится автомобиль. В зависимости от особенностей погоды власти регионов смогут продлить действие запрета на резину не по сезону: к примеру, прописать сезонную зиму с октября по март.

Кроме того, в силу вступают новые правила перевозки газового баллона. На нем должен быть серийный номер и специальное обозначение, а также паспорт завода-изготовителя.