Стартапы дня: зарабатываем на школьниках и фобиях

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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MyndVR: лечение фобий в виртуальной реальности

Жизнь на карантине ухудшила состояние здоровья многих людей: по данным Национального института старения США, изоляция связана с сердечными заболеваниями, тревожными расстройствами, депрессией и болезнью Альцгеймера.

Стартап MyndVR хочет использовать виртуальную реальность (VR), чтобы помочь людям с такими проблемами. Разработанная компанией система проста в использовании и позволяет человеку получить иммерсивный опыт с помощью VR-терапии. Разработчики утверждают, что система эффективна при посттравматическом стрессе, фобиях и в борьбе с различными болями.

MyndVR продается по подписке, которая включает оборудование (VR-очки), контент, обучение и поддержку. Основными потребителями являются поставщики медицинских услуг, дома для ветеранов и сообщества пожилых людей.

Стартап заработал уже 1,85 миллиона долларов. Компания получила более 167 тысяч долларов от 400 инвесторов, ее стоимость оценивается в восемь миллионов долларов. Инвестировать в стартап можно с помощью платформы Republic.

MEL Science: нескучные уроки для школьников

Портал «Стартап дня» рассказал о российском стартапе MEL Science. Компания предлагает B2C сервис – подписку на химические опыты. Родители могут приобрести абонемент (35 долларов ежемесячно), каждый месяц их ребенок будет получать коробку с реактивами и инструкциями.

Красочные эксперименты - и способ развлечься всей семьей, и полезная активность - это дополнительные занятия по химиями с понятными объяснениями, что и почему происходит. Также MEL Science продает школам уроки и опыты в виртуальной реальности: VR-очки позволяют «покрутить в руках молекулы».

Основным рынком для российского стартапа стали США. В прошлом декабре MEL Science привлек 15 миллионов долларов инвестиций.

iPill: таблетница против зависимости

Портал InvestorPlace рассказал о стартапе iPill, разработавшем диспенсер для таблеток с приложением для смартфона. Проект предназначен для борьбы с «опиоидным кризисом» (рост количества смертей из-за бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков).

Диспенсер, управляемый через приложение, выдает только ту дозу, которая указана в рецепте (временные интервалы заданы заранее). Если пользователь попробует достать больше таблеток, устройство их уничтожит. InvestorPlace называет это революционной технологией для безопасного распределения опиоидов. В статистике, собранной iPill, утверждается, что более 50 тысяч человек умирают от опиоидов ежегодно.