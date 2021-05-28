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Россиянам нужно от ₽70 тысяч в месяц для создания накоплений

Лера Букина
1 час назад
Для самостоятельного накопления на пенсию россиянам (43%) нужен доход в размере 70–150 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.
Россиянам нужно от ₽70 тысяч в месяц для создания накоплений
Фото: ТАССТАСС
9% участников опроса устроила бы сумма в 50 тысяч рублей для самостоятельного формирования пенсионных накоплений.
19% респондентов заявили, что им требуется 50-70 тысяч рублей для того, чтобы откладывать с дохода на будущее. Доход в 150-200 тысяч рублей на эти цели указали 14% россиян, доход в 200 и тысяч рублей и более – 15%.
На практике лишь 20% респондентов формируют долгосрочные накопления. 30% планируют начать копить средства.
Чаще всего те, кто копят на длительный срок, откладывают каждый месяц 5% своего дохода (62%). Каждый пятый россиянин (21%) направляет на сбережения 5–10% дохода. Лишь 2% опрошенных могут позволить себе откладывать более 50% доходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 28% россиян откладывают средства на случай потери доходов.
Личный счет,РБК,
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