Велосипеды и ролики стали популярнее домашних тренажеров

В России на фоне снятия ковидных ограничений вырос спрос на товары для активного отдыха на улице и сократился на спортивный инвентарь для дома. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на крупнейший онлайн-сервис сравнения цен и товаров Price.ru.

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Так, зафиксировано сокращение спроса на беговые дорожки (- 83%), велотренажеры (-84%), гребные тренажеры (- 91%), гантели (- 57%), гири (- 49%), фитнес-коврики (- 65%), скакалки (- 60%), столы для настольного тенниса (- 58%).

Вместе с тем выявлен существенный рост спроса на велосипеды (+42%), самокаты (+121%), скейтборды (+43%), роллерсерфы (+107%). Спрос на классические ролики повысился на 50%, а на лыжероллеры – на 127% в сравнении с весной 2020 года.

Становятся популярнее товары для вольной борьбы (+118%), бокса (+50%), карате (+58%), самбо (+320%), тайского бокса (+340%) и других единоборств.

Повышается также спрос на одежду и обувь для силовых тренировок – на 460% и 150% соответственно.

По мере развития внутреннего туризма увеличивается спрос на товары, связанные с отдыхом на воде и сплавами по рекам: байдарки (+66%), снаряжение для сплава (+92%), гидрокостюмы (+ 61%), весла для байдарок (+132%), трубки для подводного плавания (+39%), купальники (+158%).

Интерес к аквашузам увеличился в 8 раз в сравнении с весной прошлого года. Становится популярнее и SUP-бординг (гребля на надувных досках). Спрос на данные доски увеличился на 183%.

Туристические походы и кемпинг вновь становятся востребованными. Так, на рынке зафиксирован рост спроса на спальные мешки (+180%), палатки и тенты (+67%), туристические коврики (+90%), наборы для пикника (+94%).

Кроме того, у россиян стал популярен и треккинг (походы по пересеченной и горной местности). Наблюдается рост спроса на палки для скандинавской ходьбы (+128%), на треккинговую обувь (+196%) и на походные рюкзаки (+93%).