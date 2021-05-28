В чужом кармане: сколько зарабатывает помощник блогера в Instagram

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

29-летний Никита Н. - помощник блогера в Instagram. Никита получил образование ландшафтного дизайнера, но долгое время не мог найти работу и решил перепрофилироваться.

«Проекты по специальности попадались редко, начинающему платили мало, в итоге подруга пригласила выучиться на SMM-менеджера прямо в процессе работы. Что хорошо в этой сфере, многие компании набирают SMM-щиков без опыта и сами обучают. Я научился создавать контент-стратегии, подключать бизнесу новые каналы коммуникации, развивать аккаунты в соцсетях, увеличивать охваты. Начал писать тексты, фотографировать, снимать и монтировать видео, настраивать таргетированную рекламу, анализировать метрики. Стал настоящим человеком-оркестром», - рассказывает Никита.

Нередко Никита работает сразу в нескольких проектах - работа удаленная и позволяет управлять собственной нагрузкой. В последние пару месяцев он - помощник блогера, ведет в Instagram аккаунты, посвященные здоровому образу жизни.

В его обязанности входит помощь в подготовке контента для блога (включая написание текстов на английском языке), монтаж и публикация видео, обработка фото, организация коллабораций с другими Instagram-блогерами и закупка рекламы.

«Здесь я и менеджер, и сторисмейкер. Публиковать нужно от трех до пяти сторис в день на аккаунт, а количество обычных постов зависит от контент-плана. Считаю, что с зарплатой мне повезло, - обещали 60, но договорились мы на 70 тысяч рублей за довольно расслабленный график, но у меня еще два человека в подчинении, надо контролировать их. Я привык работать на пару-тройку работодателей и получать не меньше 150 в месяц, но за два года в таком графике устал. Накопления у меня серьезные, так что лето проведу на одной работе, не напрягаясь. Может быть, поживу в Сочи пару месяцев», - отмечает Никита.

Он подчеркивает, что контент, который создают smm-менеджеры, должен быть разнообразным - даже если это аккаунт о ЗОЖ, одними постами о спорте и здоровой пище не обойдешься, нужно развлекать, запускать челленджи, устраивать конкурсы.

«Нужно всегда быть в теме, если публикуешь мем - он должен быть актуальным, от «баянщика» быстро отпишутся. Шутки из «Одноклассников» в Инстаграм не зайдут, и наоборот. Для Инстаграма нужны качественные снимки, хочешь популярности там - учись работать с фильтрами и приложениями для обработки фото. Постоянные мозговые штурмы, многочасовые метания в поисках креатива - это и одна из самых сложных, и одна из самых приятных сторон работы», - говорит Никита.

Сейчас Никита живет в Туле и снимает небольшую квартиру-студию.

Примерные траты Никиты (в месяц):

На продукты и фастфуд - до 20 000 рублей

На аренду жилья - 16 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 15 000 рублей

На бытовые мелочи и спонтанные покупки (бытовая химия, книги, одежда) - до 8 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 2 500 рублей