Детский кешбэк: россияне купили путевки на ₽700 млн

Россияне купили 21 тысячу путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн рублей за первые три дня действия программы. Об этом заявила руководитель РостуризмаЗарина Догузова, пишут «Ведомости».
В ближайшие дни участникам программы вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Как отмечается, средняя цена приобретенных путевок достигла 33 тысяч рублей. Запуск программы детского туристического кешбэка состоялся в ночь с 24 на 25 мая. Путевку можно приобрести до 31 августа. Она должна быть оплачена банковской картой «Мир».
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу до конца 2021 года с возмещением 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на начало мая программой туристического кешбэка воспользовался почти миллион человек.