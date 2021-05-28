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Детский кешбэк: россияне купили путевки на ₽700 млн

Лера Букина
1 час назад
Россияне купили 21 тысячу путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн рублей за первые три дня действия программы. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишут «Ведомости».
Детский кешбэк: россияне купили путевки на ₽700 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ближайшие дни участникам программы вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Как отмечается, средняя цена приобретенных путевок достигла 33 тысяч рублей. Запуск программы детского туристического кешбэка состоялся в ночь с 24 на 25 мая. Путевку можно приобрести до 31 августа. Она должна быть оплачена банковской картой «Мир».
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу до конца 2021 года с возмещением 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на начало мая программой туристического кешбэка воспользовался почти миллион человек.
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