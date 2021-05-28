Детский кешбэк: россияне купили путевки на ₽700 млн

В ближайшие дни участникам программы вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Как отмечается, средняя цена приобретенных путевок достигла 33 тысяч рублей. Запуск программы детского туристического кешбэка состоялся в ночь с 24 на 25 мая. Путевку можно приобрести до 31 августа. Она должна быть оплачена банковской картой «Мир».