"Традиционное представление о введении административных ограничений всегда предсказывает, что пружина, которую долго держали, должна распрямиться. Цена, таким образом, должна вырасти. Но, с другой стороны, могут сработать и другие механизмы", — отметил собеседник издания.
"Мне кажется, что ответы были даны уже на всех уровнях. От президента, который сказал, что административное вмешательство нерационально, до руководителей Минпромторга и Минсельхоза. Даже Центробанк по этому поводу высказался. Кстати, если будет большой скачок, то это и будет как раз иллюстрацией того, что не надо вмешиваться в ценоопределение", — подытожил он.