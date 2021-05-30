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В Совфеде и Госдуме готовят новые выплаты и льготы на детей в РФ

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
Совет Федерации предложил выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума. Одновременно с этим в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших ребенка.
Власти готовят новые выплаты и льготы на детей
Фото: URA.RUURA.RU
«На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — сообщила «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что деньги должны идти в семьи, где один из родителей не платит алименты. Сейчас предложение находится на стадии обсуждения.
В свою очередь депутаты Госдумы призвали ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. По их словам, письмо с инициативой уже направлено в Минтруд.
«Такие приемные семьи смогут пользоваться предлагаемой льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия ребенка», — рассказал член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Выплаты произведут до 17 августа. Также с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей, в среднем 5 650 рублей в месяц. По 6 350 рублей в месяц смогут получать беременные, находящиеся в трудной материальной ситуации.
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