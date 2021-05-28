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Неработающим россиянам посоветовали способ получить пенсию

Вероника Полынина
1 час назад
Неработающие россияне могут увеличить размер будущей пенсии, став участниками добровольного пенсионного страхования, пишут «Аргументы и факты».
Неработающие и самозанятые смогут увеличить пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание напоминает, что добровольные взносы позволят увеличить имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж или накопить их с нуля.
В добровольном пенсионном страховании также могут участвовать россияне, работающие за границей, самозанятые, ИП и люди, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и пр.), а также адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.
Минимальный ежегодный взнос для адвокатов-пенсионеров и самозанятых граждан в 2021 году составляет 32 448 рублей в год, для других категорий — 33 770,88 рублей. Максимальный размер взносов для всех категорий плательщиков закреплен на уровне 270 167,04 рублей.
Делать платежи можно частями или один раз в год.
За платеж в размере 33 770,88 рублей страхователь получает 1,048 пенсионного балла и 1 год трудового стажа. Напомним, что для выхода на пенсию у гражданина должно накопиться не менее 21 балла и 12 лет стажа.
Для того, чтобы начать пользоваться добровольным пенсионным страхованием, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) на вступление в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Как сообщал «Рамблер», накопления россиян, хранящиеся в Пенсионном фонде России (ПФР) с 2016 года, в конце первого квартала 2021-го превысили два триллиона рублей. Выплачивать эти деньги россиянам начнут в 2022 году.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Аргументы и Факты,
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