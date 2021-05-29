В стране зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки

Отечественные кредитные организации в апреле выдали 1,24 миллиона кредитных карт c общим кредитным лимитом более 88 миллиардов рублей, отметили "Известия".
Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев © РИА Новости. Григорий Сысоев
По сравнению с апрелем предыдущего года число выданных кредиток увеличилось в три раза, сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Банк России
указал, что высокий спрос на кредитки объясняется пандемией.
Средний лимит по кредиткам в апреле равнялся 71500 рублей. В 2020 году россияне тратили на 8300 рублей меньше.
Названы 30 регионов, которые опережают соседей по количеству выпущенных кредитных карт. С января по апрель 2021 года лидируют:
Ставрополье — +46% Иркутская область — +42% Кемеровская область и Пермский край — по +40%.
Меньше всего кредиток получило население Воронежской области. Там прирост спроса составил 17%.