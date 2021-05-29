Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки

Праймиещё 1
1 час назад
Отечественные кредитные организации в апреле выдали 1,24 миллиона кредитных карт c общим кредитным лимитом более 88 миллиардов рублей, отметили "Известия".
В стране зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки
Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев © РИА Новости. Григорий Сысоев
По сравнению с апрелем предыдущего года число выданных кредиток увеличилось в три раза, сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Банк России указал, что высокий спрос на кредитки объясняется пандемией.
Средний лимит по кредиткам в апреле равнялся 71500 рублей. В 2020 году россияне тратили на 8300 рублей меньше.
Названы 30 регионов, которые опережают соседей по количеству выпущенных кредитных карт. С января по апрель 2021 года лидируют:
Ставрополье — +46% Иркутская область — +42% Кемеровская область и Пермский край — по +40%.
Меньше всего кредиток получило население Воронежской области. Там прирост спроса составил 17%.
Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители