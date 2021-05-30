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Нехватка денег оказалась главной причиной отказа заводить детей в России

Секрет Фирмыиещё 17
4 часа назад
Россияне объяснили нежелание планировать прибавление в семье. Главной причиной отказа заводить детей стала нехватка денег, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Россияне отказались заводить детей из-за нехватки денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также граждане объясняли отсутствие амбиций в вопросе деторождения дефицитом жилплощади и отсутствием партнёра. В исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте 18–65 лет, живущих в городах с населением свыше 100 000 человек.
Участники опроса выделили пять основных причин, которые не позволяют им задуматься о том, чтобы завести детей:
  • нехватка денег (23% женщин и 27% мужчин);
  • дефицит жилплощади (16% и 15%);
  • отсутствие партнёра (10% и 14%);
  • отсутствие времени (5% и 8%);
  • отсутствие материнского/отцовского инстинкта (4% и 3%).
При этом 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребёнок. 33% женщин и 27% мужчин рассказали, что у них двое детей. Только 5% женщин и 4% мужчин признались, что у них в семье трое и более детей.
В октябре 2020 года результаты опроса Аналитического центра НАФИ показали , что помочь россиянам решиться на рождение ребёнка помогли бы 58 000 рублей в месяц. Жителям крупных городов нужно в 1,5 раза больше средств, чем селянам: 73 000 рублей против 48 000 рублей.
Личный счет,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РИА Новости,
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