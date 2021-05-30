Россияне отказались заводить детей из-за нехватки денег

Россияне объяснили нежелание планировать прибавление в семье. Главной причиной отказа заводить детей стала нехватка денег, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие»

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Также граждане объясняли отсутствие амбиций в вопросе деторождения дефицитом жилплощади и отсутствием партнёра. В исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте 18–65 лет, живущих в городах с населением свыше 100 000 человек.

Участники опроса выделили пять основных причин, которые не позволяют им задуматься о том, чтобы завести детей:

нехватка денег (23% женщин и 27% мужчин);

дефицит жилплощади (16% и 15%);

отсутствие партнёра (10% и 14%);

отсутствие времени (5% и 8%);

отсутствие материнского/отцовского инстинкта (4% и 3%).

При этом 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребёнок. 33% женщин и 27% мужчин рассказали, что у них двое детей. Только 5% женщин и 4% мужчин признались, что у них в семье трое и более детей.