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Минпромторг предложил возвращать деньги за переход на отечественную электронику

Lenta.ru
2 часа назад
В Минпромторге предложили возвращать половину затрат россиян при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение. О планах ведомства сообщил заместитель главы министерства Василий Шпак на форуме «Интеллект машин и механизмов». Его слова передает ТАСС.
Россиян поощрят за переход на отечественную электронику
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы готовы субсидировать до 50 процентов по затратам в части перехода на отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения софта», — заявил Шпак.
По словам замглавы министерства, в планах Минпромторга есть и субсидирование разработки по внедрению искусственного интеллекта. Оба предложения проходят «окончательное согласование в федеральных органах исполнительной власти», добавил он.
Шпак отметил, что министерство собирается субсидировать 90 процентов затрат на создание средств производства специального технологического оборудования, а также материалов и средств проектирования для радиоэлектроники.
Личный счет,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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