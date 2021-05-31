Не более 120 часов в год. Для россиян хотят установить предельное время переработок

Группа депутатов от фракции ЛДПР
предложила установить предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне, а также ввести точный учёт переработанного времени для определения длительности дополнительного отпуска. При этом новые правила не будут касаться глав организаций и их заместителей, поскольку нельзя организовать учёт их времени работы в неурочные часы. Соответствующий законопроект опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. Авторы документа напомнили, что в России законодательно урегулирована сверхурочная работа, которая подразумевает повышенную оплату или предоставление дополнительного отдыха — не менее времени, отработанного сверхурочно. А вот продолжительность ненормированного рабочего дня законом не ограничена. И хотя за такой вид работы сотрудник имеет право получить дополнительный оплачиваемый отпуск, учёт фактически отработанного времени работодатель обычно не ведёт. В итоге работодатели часто злоупотребляют применением ненормированного рабочего дня и заменяют этим понятием сверхурочную работу. В связи с этим депутаты предложили: установить предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне — не более 120 часов в год; ввести точный учёт времени, которое каждый работник фактически отработал сверх установленной для него нормы; установить продолжительность дополнительного отпуска в зависимости от фактически отработанного времени за пределами рабочего дня. Авторы инициативы также предложили исключить применение этих положений для ряда категорий сотрудников, поскольку невозможно организовать учёт времени их работы в неурочные часы. В перечень вошли: главы организаций, филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений; заместители глав организаций; главные бухгалтеры; заключившие трудовые договора члены коллегиальных исполнительных органов организаций. «В японском языке давно прижился отдельный термин "кароси", означающий смерть от переработки. На ровном месте педантичные японцы ничего не придумывают — значит, были предпосылки. Нам — не надо», — отметил один из авторов законопроекта Ярослав Нилов
. Ранее «Секрет» рассказывал , что сверхурочная работа ежегодно убивает сотни тысяч людей по всему миру. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 часов труда в неделю по сравнению с нормой в 35–40 часов критически сказываются на жизни сотрудников. В России почти половина граждан работает больше положенных 40 часов в неделю, или 8 часов в день. В начале мая эксперты НИУ ВШЭ
сообщили, что труд работников в России оказался наименее эффективным по сравнению с другими странами Европы: россияне работают много, а зарабатывают мало. «Секрет» узнал у экспертов, почему в таких переработках мало пользы и как поднять экономику страны. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .