Надежда на новый урожай: рост цен замедлится летом

Возвращение инфляции к нормальным темпам возможно при развитии конкуренции как в производстве, так и в торговле; а также оптимизации затрат во всех сферах. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
"Пандемия нанесла сокрушительный удар по всей мировой экономике, выразившийся в нарушении налаженных ранее связей и алгоритмов работы. Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию", — отмечает она.
По продовольственным товарам к указанным факторам добавились плохие погодные условия, вспышки заболеваний животных (птичий и свиной грипп).
Эти тенденции динамики мировых цен, по мнению эксперта, естественно, отражаются на внутренних ценах.
В зимний и весенний период велика доля импортных сезонных овощей и фруктов на наших прилавках, что в сочетании с колебаниями валютного курса приводит к росту потребительских цен. Цены других импортных товаров (готовой продукции, одежды, обуви, техники и т.д.) также растут.
"Этой весной одним из драйверов роста розничных цен в нашей стране стало оживление потребительского спроса, связанное, в частности, с тем, что многие люди начали тратить сбережения", — указывает Долгова.
По ее словам, повышательную динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. В летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию. Динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.
На рынке потребительских промышленных товаров в летний период темп роста цен также замедлится. Но в преддверии нового учебного года возможен новый его всплеск на одежду и обувь, гаджеты, компьютерную технику и другие товары для школьников и студентов.
"Рост цен на строительные материалы в летний период, скорее всего, не слишком изменится, поскольку в этот период многие начинают ремонт жилья или новое строительство", — полагает эксперт.