Надежда на новый урожай: рост цен замедлится летом

Возвращение инфляции к нормальным темпам возможно при развитии конкуренции как в производстве, так и в торговле; а также оптимизации затрат во всех сферах. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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"Пандемия нанесла сокрушительный удар по всей мировой экономике, выразившийся в нарушении налаженных ранее связей и алгоритмов работы. Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию", — отмечает она.

По продовольственным товарам к указанным факторам добавились плохие погодные условия, вспышки заболеваний животных (птичий и свиной грипп).

Эти тенденции динамики мировых цен, по мнению эксперта, естественно, отражаются на внутренних ценах.

При увеличении мировых цен на товары российского экспорта возрастают объемы поставок за рубеж, что способствует росту цен на эти товары на внутреннем рынке — именно эту картину мы наблюдали на рынке подсолнечного масла, зерновых.

В зимний и весенний период велика доля импортных сезонных овощей и фруктов на наших прилавках, что в сочетании с колебаниями валютного курса приводит к росту потребительских цен. Цены других импортных товаров (готовой продукции, одежды, обуви, техники и т.д.) также растут.

"Этой весной одним из драйверов роста розничных цен в нашей стране стало оживление потребительского спроса, связанное, в частности, с тем, что многие люди начали тратить сбережения", — указывает Долгова.

По ее словам, повышательную динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. В летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию. Динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.

На рынке потребительских промышленных товаров в летний период темп роста цен также замедлится. Но в преддверии нового учебного года возможен новый его всплеск на одежду и обувь, гаджеты, компьютерную технику и другие товары для школьников и студентов.