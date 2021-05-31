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В России хотят установить предельное время переработок

Газета.Ru
3 часа назад
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Предельное время переработок хотят установить в РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos
Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР. Они предлагают внести поправки в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ и установить предельное время переработки при ненормированном графике – 120 часов в год.
Также проект закона предусматривает необходимость учета переработанного времени, от него будет зависеть продолжительность дополнительного отпуска. Исключения предусмотрены для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, так как не представляется возможным организовать учет времени их работы в неурочное время.
Особенности применения ненормированного рабочего дня в их отношении могут устанавливаться учредительными документами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами или решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а также собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц. В настоящее время законодательно продолжительность ненормированного рабочего дня не ограничена, в отличие от сверхурочных работ, которые предполагают повышенную оплату или предоставление дополнительного времени на отдых.
Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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