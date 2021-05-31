Предельное время переработок хотят установить в РФ

Также проект закона предусматривает необходимость учета переработанного времени, от него будет зависеть продолжительность дополнительного отпуска. Исключения предусмотрены для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, так как не представляется возможным организовать учет времени их работы в неурочное время.

Особенности применения ненормированного рабочего дня в их отношении могут устанавливаться учредительными документами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами или решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а также собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц. В настоящее время законодательно продолжительность ненормированного рабочего дня не ограничена, в отличие от сверхурочных работ, которые предполагают повышенную оплату или предоставление дополнительного времени на отдых.