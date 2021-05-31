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"Скинуть евро": Накопления россиян массово сгорят в сентябре

Лера Букина
2 часа назад
Россиянам, которые хотят уберечь свои сбережения от инфляции с помощью приобретения иностранной валюты, следует очень внимательно следить за новостями в течение ближайших месяцев. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
Накопления россиян массово сгорят в сентябре
Фото: ТАССТАСС
Грядущий сентябрь может стать наиболее опасным месяцем с точки зрения сохранности накоплений, подчеркнул он. Это обусловлено предстоящими выборами в Германии, на которых с большой долей вероятности большинство голосов получат зелёные партии, продвигающие экологическую повестку, подчеркнул Делягин.
В случае получения ими власти их новые законы могут негативно сказаться на промышленном секторе Германии, на котором во многом базируется оценка и стабильность главной европейской валюты, отметил он.
Так, в сентябре есть риск существенного изменения стоимости евро. Под удар могут попасть россияне, хранящие свои накопления в европейской валюте, указал Делягин.
Если евро упадет, значительная часть средств россиян может «сгореть», то есть обесцениться. Поэтому экономист рекомендует россиянам ближе к сентябрю быть готовыми оперативно «скинуть» евро и выбрать иную валюту для этой цели.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам нужно от 70 тысяч рублей в месяц для создания накоплений.
Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
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