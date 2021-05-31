Стартапы дня: зарабатываем на алкогольном мороженом и дачниках

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Hardscoop: мороженое для взрослых

Стартап Hardscoop создает десерты для взрослых «с уникальными вкусами» и предлагает узнать, что будет, если смешать мороженое и алкоголь («фирменную винную смесь»). Портал InvestorPlace называет три причины инвестировать в Hardscoop: выручка растет от года к году на протяжении последних трех лет, стартап выпускает продукцию высокого качества, а его бизнес-модель надежна (прямые поставки вина потребителям выросли на 27 процентов и в 2020 году достигли оборота в 3,7 миллиарда).

Если Hardscoop удастся создать новую отраслевую категорию, это алкогольное мороженое (содержание алкоголя от восьми до десяти процентов) может стать хитом. Hardscoop уже продал более 110 тысяч пинт. Продажи выросли на 108 процентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Hardscoop привлек более 70 тысяч долларов инвестиций от 66 инвесторов. Минимальная инвестиция составляет 280 долларов, стоимость компании оценивается в 13,1 миллиона долларов. Стоимость одной пинты мороженого (375 миллилитров) - около десяти долларов (примерно 735 рублей). Инвестируют в https://www.startengine.com/hardscoop Hardscoop на платформе StartEngine.

Hylio, Inc: помогаем дачникам и фермерам

Стартап Hylio, Inc производит автономные дроны, предлагающие современные решения для земледелия. Может быть, это аграрная революция? Как пишет InvestorPlace, Hylio использует бизнес-модель дронов-распылителей, которые решают проблемы, связанные с обработкой сельскохозяйственных культур.

У Hylio уже есть клиенты в шести странах, а объем продаж с 2019 года вырос на 347,25 процента в годовом исчислении.

Производители обещают, что AgroDrone сделают земледелие простым и доступным: беспилотная система для опрыскивания сельскохозяйственных культур чрезвычайно проста в использовании и надежна. Не нужно учиться управлять дроном - его интерфейс элементарен.

Hylio привлек 150 тысяч долларов от 160 инвесторов. Минимальная сумма вложений составляет 199,50 доллара, компанию оценивают в 35 миллионов долларов. Инвестировать в https://www.startengine.com/hylio-inc стартап можно через платформу StartEngine.

Affirm: покупай сейчас, плати позже

Отсрочки платежей за покупки в интернете взяли штурмом Европу и снискали признание в США. Стартап Affirm позволяет разбить онлайн-покупку на несколько платежей и избежать высоких процентных ставок, присущих кредитным картам.

Эксперты ожидают, что рынок приложений, подобных Affirm, вырастет в 10-15 раз к 2025 году, объем транзакций может достигнуть одного триллиона долларов, отмечает MarketWatch.

Услуги Affirm в некоторых случаях беспроцентны для клиента: стартап взимает более высокую плату с продавцов, которые готовы на это ради развития онлайн-торговли. Компания не взимает штрафов за просрочку платежа или сложных процентов, типичных для традиционных кредиторов (хотя пропущенные платежи могут повлиять на кредитные рейтинги).