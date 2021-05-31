Новый лидер: Чукотка стала регионом с самыми высокими зарплатами

На второй строчке по уровню средней зарплаты — Ямало-Ненецкий автономный округ. 109,6 тысячи рублей в месяц.

Третье место у Москвы — 104,4 тысячи рублей.

Как прокомментировал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин , такие результаты рейтинга позволяют выделить субъекты РФ, показавшие положительную динамику по отношению к "пандемийному" 2020 году.

Москва,

Красноярский край,

Республика Коми,

Республика Карелия,

Камчатский край,

Архангельская,

Томская,

Ленинградская области,

Хабаровский край. Прежде всего, отметил он, это:

РИА Новости

"Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области", — заключил Костин.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей. Соискатель должен обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.

Разработчик java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей. Cистемному администратору DevOps готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Программист 1С-Битрикс может рассчитывать на вознаграждение в размере до 140 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей готовы платить архитектору паспорта фасада здания. У кандидата должно быть профильное образование, опыт работы от двух лет.

До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. Он должен консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу, а также заниматься продвижением и рекламой магазина.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

Среднестатистический россиянин готов работать без отпуска за зарплату в 413,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

При этом запросы москвичей оказались ниже, чем в среднем по стране. Так, жители столицы готовы трудиться без отдыха за 405,1 тысячи рублей в месяц. В Петербурге показатель чуть выше - 418,3 тысячи рублей.

Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей из всех российских регионов.

Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — рассказали исследователи.

По мнению жителей страны, справедливой для чиновников была бы зарплата в 88,9 тысячи рублей в месяц, для топ-менеджеров — 103,2 тысячи рублей, для риелторов — 76,6 тысячи рублей, а для финансистов — 102,3 тысячи рублей.

Почти каждый участник опроса считает, что зарплаты могли бы быть ниже у юристов (22%), менеджеров по продажам (21%) и IT-специалистов (21%).

Также, согласно исследованию, часть россиян считают слишком большими зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%).

Ранее сообщалось, в каких сферах деятельности, по мнению россиян, работники получают самую несправедливо маленькую зарплату. Так, среди перечисленных профессий оказались учителя, врачи и ученые, а также спасатели и пожарные.

Выбирая между прибавкой к зарплате или повышением в должности, большинство россиян (76% опрошенных) выберут деньги. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Отмечается, что значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги. Среди опрошенных старше 45 лет прибавка в зарплате важнее повышения в должности для 82%.

При этом молодежь до 24 лет больше заинтересована в карьерном росте - 24% опрошенных.

Мужчины чаще женщин выбирают карьерный рост (18% против 14%), а женщины - деньги (78% против 74%).

В опросе приняли участие 2500 россиян старше 18 лет.

В России заработок курьера в среднем по стране составил 400 рублей в час. При работе 165 часов в месяц доставщики получают около 65 800 рублей — это почти вдвое больше средней зарплаты (35 361 рубль).

К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые провели опрос среди 2000 человек из 14 городов страны. Среднемесячную зарплату по регионам за 2020 год после вычета налогов они рассчитывали по данным Росстата

Выяснилось, что доход курьеров оказался ниже среднего только в Москве: там доставщики получают 55 600 рублей в месяц при средней зарплате в 87 100 рублей. Но в других 13 регионах работать курьером куда выгоднее, чем в офисе или на заводе.

По подсчетам ЦСР и ОНФ, больше всего доход у курьеров в Казани — 85 400 рублей против средней зарплаты 34 600 рублей. В Хабаровске доставщики получают чуть меньше — 81 700 рублей против 46 200 рублей. На третьем месте оказался Саратов — 79 800 рублей против 29 200 рублей. В Ростове-на-Дону соотношение в пользу курьеров составило 70 800 рублей против 31 000 рублей.

Меньше всего развозом товаров и документов зарабатывают в Калининграде: 45 300 рублей, хотя средняя зарплата по области ещё ниже — 31 900 рублей. В некоторых городах средний доход курьеров превышает обычный заработок более чем в два раза. В частности, аналитики зафиксировали такой разрыв в Краснодаре, где средняя зарплата по региону составляет 33 500 рублей, а курьеры могут зарабатывать 74 200 рублей в месяц.

В то же время график у курьеров бывает разный. Четверть принявших участие в опросе сказали, что предпочитают работать неполный рабочий день — по 20 часов в неделю. Столько же курьеров перерабатывают — трудятся по 45 и больше часов в неделю. Как заметили аналитики, средний доход в час снижается при увеличении недельной нагрузки.

Большинство курьеров работает с сервисами доставки готовой еды и продуктов (75%). Каждый десятый доставляет товары из интернет-магазинов (13%) или сотрудничает с логистическими компаниями (10%). Ещё около 4% респондентов осуществляют доставку в курьерских службах-агрегаторах. Среди основных мест работы опрошенные называли «Яндекс.Еду», Delivery Club, «СберМаркет» и СДЭК.

Ранее «Секрет» сообщал, что каждый шестой житель России работал курьером, ещё 38% знают хотя бы одного человека, который трудится в доставке.

Центробанк не захотел тратить средства суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. Такую позицию выразил первый зампред регулятора Сергей Швецов , которого цитирует ТАСС.

РИА Новости

«Временно — да, мы можем раскупорить кубышку, можем за три года проесть наши резервы, но разве это разумная политика?» — отметил Швецов.

По его словам, ФНБ, наполняемый за счет нефтегазовых сверхдоходов в рамках бюджетного правила, выполняет важную функцию по обеспечению макроэкономической стабильности.

Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть. Механизм бюджетного правила, заключающийся в покупке иностранной валюты на нефтегазовые сверхдоходы для пополнения ФНБ, предотвращает чрезмерное укрепление курса рубля. В случае недостаточного по сравнению с планом объема поступлений в фонд его средства направляются на бюджетные расходы.