Кредит при приеме: В России появилась новая мошенническая схема

Мошенники предлагают соискателям работы открыть специальный банковский счет для «перечисления зарплаты», при этом на имя человека могут взять кредит. Об этом РИА Новости рассказали
в компании Bi.Zone.
По данным экспертов, мошенники размещают объявление о поиске сотрудников на высокооплачиваемую работу, где от кандидатов не требуются специальные навыки. Соискатели обращают внимание на вакансию и вступают в переписку с «работодателем».
В процессе оформления на работу требуется открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные «перевода заработной платы». В ряде случаев на имя жертвы берутся кредиты, пояснили в Bi.Zone.
При этом особенностью мошеннической схемы в компании назвали то, что жертва будет соглашаться на предложения преступника до того момента, пока не поймет, что была обманута.
«Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», - пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.
Он предупредил, что жертвами злоумышленников могут стать студенты, которые сейчас активно ищут работу на лето.
«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн - мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.