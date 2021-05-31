Кредит при приеме: В России появилась новая мошенническая схема

Мошенники предлагают соискателям работы открыть специальный банковский счет для «перечисления зарплаты», при этом на имя человека могут взять кредит. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi.Zone.

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По данным экспертов, мошенники размещают объявление о поиске сотрудников на высокооплачиваемую работу, где от кандидатов не требуются специальные навыки. Соискатели обращают внимание на вакансию и вступают в переписку с «работодателем».

В процессе оформления на работу требуется открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные «перевода заработной платы». В ряде случаев на имя жертвы берутся кредиты, пояснили в Bi.Zone.

При этом особенностью мошеннической схемы в компании назвали то, что жертва будет соглашаться на предложения преступника до того момента, пока не поймет, что была обманута.

«Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», - пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Он предупредил, что жертвами злоумышленников могут стать студенты, которые сейчас активно ищут работу на лето.