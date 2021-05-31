В отелях на российских курортах заканчиваются места

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Загрузка номерного фонда в отелях России на июнь приближается к максимальной и составляет порядка 90%, в том числе благодаря программе с кешбэком, заявил гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский в понедельник журналистам.

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"На данный момент загрузка июня по всем курортам приближается к максимальной и составляет около 90%. Это обусловлено, в том числе, третьим этапом акции кешбэк, благодаря которому загрузка высока. На июль-сентябрь ещё достаточно мест", — сказал Уманский.

Глава туроператора уточнил, что нехватка мест ощущается в сегменте четырёх- и пятизвездочных отелей, при этом, по его словам, в категории среднего и ниже среднего уровней гостиниц дефицита мест не наблюдается. "Эконом" и средний уровень доступны. В "высоком" сегменте с местами, действительно, проблемы, но у нас и этих отелей практически нет. При этом поехать и забронировать номера на даты в июне чуть сложнее, но дальше — все доступно", — сказал Уманский.

Гендиректор "Алеана" также рассказал о росте цен на курортах, динамика которых соответствует ситуации с доступностью номерного фонда. Так, в среднем и дешёвом сегментах отелей цены повысились в среднем на 15%. "Наибольший рост цен пришелся в "высоком" сегменте (четырёх- и пятизвездочных отелях — ред.), где наблюдается основной дефицит номерного фонда. Если говорить о Сочи, то на отдых в июле на 87% выросли цены относительно 2019 года. Но при этом рост цен на эконом-класс составил 3%", — сказал Уманский.