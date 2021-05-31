В чужом кармане: сколько зарабатывает акушерка

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - акушерка родильного отделения, 32-летняя Армина Х. Армина планировала учиться на разработчика приложений, но не прошла на бюджет. Ждать и передавать ей не хотелось, запасным вариантом был медицинский колледж и профессия медсестры, но в приемной комиссии Армину убедили поступать на фельдшера-акушера.

«Это универсальный вариант, получишь такое образование - можешь быть и медсестрой, и акушеркой. С акушерством варианты тоже разные, можно пойти в женскую консультацию и это будет непыльная работа, стрессов там минимум. Ты медсестра, просто в профильном отделении. А вот в родзал роддома не всех берут - только лучших, шустрых, умненьких, рукастых. И не сразу, я до этого прошла предродовую и послеродовое. Это очень тяжелая работа, и морально, и физически», - рассказывает Армина.

В последние полгода Армина работает в подмосковном роддоме и получает 50 000 рублей (эта сумма и была указана в вакансии). Для трудоустройства туда требовалось среднее медицинское образование, опыт работы от года, действующий сертификат по специальности «Акушерское дело», удостоверение «Охрана здоровья женщины».

«Только за деньгами точно не стоит идти в эту профессию. Зарплаты не сногсшибательные, а пациенты не такие благодарные, как многие себе представляют. Да и руководство тщательно бдит, чтоб никаких благодарностей в денежном эквиваленте не было. Но бывает дарят и роскошные корзины с деликатесами, и билеты в театр», - отмечает она.

Работа, по словам Армины, приносит ей моральное удовлетворение, хотя это и не всегда благодарное дело.

«Особенно неприятно слышать упреки и претензии женщин, которые ничего не понимают в физиологии. Взять хотя бы распространенные мнение, что эпизио акушерки делают исключительно для своего удовольствия, а вот если заплатишь, то не порежут. Акушерки принимают разные роды - и мертвых, и младенцев с серьезными проблемами. Матери в таких случаях ведут себя неадекватно, при мне одна в окно родзала пыталась кинуться», - рассказывает Армина.

Еще одна важная особенность - сменный график работы 1/3, 2/2, к которому долго привыкаешь.

Армина любит свою работу, но отмечает, что вряд ли осталась бы в профессии, если была бы одинока - обеспечивают ее семью доходы мужа.

Примерные траты Армины (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе с подругами и развлечения с дочерью) - до 10 000 рублей

На бытовые мелочи и спонтанные покупки (бытовая химия, что-то из одежды) - до 7 000 рублей

На салон красоты - до 6 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 000 рублей