"Феномен Лелуша": россиянина обвинили в подрыве экономики Китая

«Рамблер» писал, что Иванов работал переводчиком и случайно попал на китайское шоу Chuang 2021 (или Produce Camp). Он взял псевдоним Лелуш и планировал, что вылетит из проекта очень быстро, однако дошел до финала. При этом Иванов откровенно говорил, что устал, не хочет участвовать в шоу и просил фанатов не голосовать за его кандидатуру. Расторгнуть контракт досрочно у него не было возможности, так как пришлось бы платить огромную неустойку.