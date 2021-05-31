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"Феномен Лелуша": россиянина обвинили в подрыве экономики Китая

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Китайские эксперты обвинили россиянина Владислава Иванова, принявшего участие в китайском шоу талантов под псевдонимом Лелуш, в подрыве экономики Китая, пропаганде нежелания работать и развращении молодежи. Об этом пишет Mash.
"Феномен Лелуша": россиянина обвинили в подрыве экономики Китая
Фото: InstagramInstagram
«Рамблер» писал, что Иванов работал переводчиком и случайно попал на китайское шоу Chuang 2021 (или Produce Camp). Он взял псевдоним Лелуш и планировал, что вылетит из проекта очень быстро, однако дошел до финала. При этом Иванов откровенно говорил, что устал, не хочет участвовать в шоу и просил фанатов не голосовать за его кандидатуру. Расторгнуть контракт досрочно у него не было возможности, так как пришлось бы платить огромную неустойку.
После завершения шоу популярность Лелуша принесла ему контракты с бьюти-брендами, он также стал лицом рекламной компании подушек.
При этом китайские эксперты шокированы «феноменом Лелуша» и боятся, что он может пошатнуть экономику страны.
Китаевед Хуэй Фей Сяо из Университета Канзаса отмечает, что у китайской молодежи может появиться мысль, что нежелание ничего делать – это путь к успеху.
Лелуша уже обвинили в пропаганде лени и нежелания работать.
Личный счет,Владислав Иванов,
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