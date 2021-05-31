Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ФНС будет передавать информацию о снижении дохода семьи в ЕГИССО, для принятия решения об оказании дальнейшей социальной поддержки. В документе сказано, что в случае выявления нуждаемости по доходам, дальнейшая оценка производится на основе сведений о принадлежащем гражданину и членам его семьи имуществе.