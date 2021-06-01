Граждан научили одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

Россиянин при любом обращении в банк или госструктуры по телефону или онлайн должен убедиться, что он не разговаривает с мошенником. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв

Он отметил, что мошенники стараются настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она выполнила нужные им действия.

Во время телефонного разговора с обманщиками юрист рекомендует не нервничать и не употреблять слова и фразы подтверждающего характера. Они могут быть записаны, а позже использованы для одобрения банковских операций или покупки товаров. Под запрет попадает произношение вслух своих имён, фамилий, отчеств. Нельзя говорить слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю».

Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: «Наш разговор записан, я сейчас перезвоню: а) в банк; б) в отдел полиции; в) в медицинское учреждение и т.д.». И кладём трубку, — пояснил юрист.