Стартап дня: зарабатываем на безработных и домашнем пиве

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Alelo: виртуальные учителя для безработных

Миллионы работников и выпускников школ со всего мира не получают необходимого им образования из-за высокой стоимости качественного обучения. Компания Alelo хочет решить эту проблему и обещает качественное преподавание за небольшую цену, сообщает StartEngine.

Пандемия стимулировала спрос на эффективное онлайн-обучение и быструю переподготовку уволенных работников. У Alelo полмиллиона пользователей, компания называет себя мировым лидером в области виртуального образования. Преподавателями в проекте выступают персонажи на основе искусственного интеллекта.

С момента основания Alelo принесла более 55 миллионов долларов дохода. «Учебные продукты Alelo - это больше, чем самые современные технологии. Они построены на обширной базе знаний о педагогике, языке, культуре, поведении и жестах», - подчеркивают в компании. Аватары, управляемые ИИ, персонализируют онлайн-учебу, делают взаимодействие более человечным, а обучение - увлекательным. Технология Alelo вовлекает учащихся в интерактивные онлайн-беседы с «социально интеллектуальными виртуальными людьми» в реалистичных условиях.

Alelo привлекла более 518 тысяч долларов от 834 инвесторов. Минимальная сумма вложений составляет 276 долларов, компанию оценивают в 10,5 миллиона долларов.

Fetch Rewards: сходи в магазин и получи деньги

Портал «Стартап дня» рассказал о проекте Fetch Rewards, пользователи которого получают деньги за покупки в магазинах. В специальном приложении необходимо отсканировать чек из супермаркета, только загрузка чека приносит баллы на 2,5 цента (позже их можно обменять на подарочные карты Amazon и других), а дополнительный доход можно получить благодаря покупке товаров из промосписка.

Перед посещением магазина пользователь проверяет список акций и покупает именно те товары, которые предлагают. В один день это могут быть стиральные порошки, в другой - газировка, и так далее. Кешбэк пользователям возвращают производители. Для них Fetch это рекламная площадка, а сам стартап зарабатывает на доле кешбэка. Этой весной Fetch Rewards получил оценку в миллиард долларов

BeerMKR: домашняя пивоварня

Стартап BeerMKR предлагает клиентам научиться готовить крафтовое пиво в домашних условиях и с «легкостью». Как отмечает InvestorPlace, идея создавать собственное пиво дома с помощью машины, которая выполняет всю работу от начала до конца, должна понравиться многим любителям этого напитка по всему миру.

Мировой пивной рынок оценивается в 600 миллиардов долларов, что открывает множество возможностей для бизнеса. BeerMKR уже вышла на рынок и отчиталась о продаже сотен пивоваренных машин в 2021 году. Клиенты покупают машину один раз, но наборы, включающие все необходимое для приготовления пива, нужно приобретать снова и снова.