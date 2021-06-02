Госдума запретила кредиторам ставить «галочки» в договорах

«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.