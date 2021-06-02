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Госдума запретила ставить «галочки» в кредитных договорах

Финансовая газетаиещё 9
55 минут назад
Госдума приняла закон, запрещающий кредиторам без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах «крестики» или «галочки», означающие согласие с условиями займа, пишет РИА Новости.
Госдума запретила кредиторам ставить «галочки» в договорах
Фото: ТАССТАСС
Согласно документу, кредиторам теперь запрещено проставлять отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Личный счет,Вячеслав Володин,Госдума,РИА Новости,
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